ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      SIPRI: крупнейшие оборонные компании мира

      07:45Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Китай находится на втором после США месте в мире по объему производства вооружений и их продаж. Третье место занимает Россия, пишут авторы опубликованного в понедельник специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

      Настоящий доклад, по мнению экспертов института, впервые получивших данные о продажах Китая за 2015-2017 годы, дает наиболее полную картину современного потенциала китайской военно-промышленной отрасли и входящих в нее компаний.

      До этого из-за отсутствия необходимых данных точные ее оценки были невозможны, в результате чего китайских производителей не включали в список топ-100.

      Ниже мы расскажем о 10 крупнейших компаниях мира по объему производства вооружений.

      1. Lockheed Martin, США

      Lockheed Martin Corporation — американская компания, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой логистики. Штаб-квартира в городе Бетесда (Мэриленд), США.

      Корпорация Lockheed Martin — крупнейшее в мире предприятие ВПК. 95% доходов компания получает от заказов Министерства обороны США, др. агентств и департаментов правительства США, а также от зарубежных заказчиков.

      Бизнес Lockheed Martin разделен на 4 ключевых сегмента: аэронавтика, электронные системы, информационные системы и космические системы.

      Число сотрудников по всему миру составляет 130 тыс. человек.

      2. Boeing, США

      Boeing Company — американская корпорация. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. Штаб-квартира находится в Чикаго (штат Иллинойс, США).

      В состав корпорации входят два основных производственных подразделения: Boeing Commercial Airplanes (гражданская продукция) и Boeing Integrated Defense Systems (продукция военного назначения и космическая техника).

      Кроме того, в состав корпорации входят Boeing Capital Corporation (вопросы финансирования проектов), Shared Services Group (инфраструктурная поддержка) и Boeing Engineering, Operations & Technology (разработка, приобретение и внедрение инновационных технологий и процессов).

      Boeing выпускает широкий спектр авиационно-космической техники военного назначения (в том числе вертолеты), ведет широкомасштабные космические программы (например, космический корабль CST-100).

      В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения: Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, осуществляющее космические и военные программы.

      3. Northrop Grumman, США

      Northrop Grumman Corporation — американская военно-промышленная компания, работающая в области электроники и информационных технологий, авиакосмической отрасли, судостроении. Образована в 1994 г. в результате слияния компаний Northrop Corporation и Grumman Corporation.

      Компания является ведущим разработчиком, интегратором и производителем боевых и разведывательных самолетов, оборонных систем, систем контроля за воздушным пространством, корабельных двигателей, особо точных видов вооружений и разнообразной военной и коммерческой авиатехники.

      Корпорация является официальным исполнителем заказа ВВС США на стелс-бомбардировщик B-2, тяжелый дальний бомбардировщик пониженной заметности, способный действовать в любом диапазоне высот и при любом противодействии противника.

      4. Raytheon, США

      Raytheon — американская компания, крупный поставщик военного ведомства США. Более 90% доходов компании — от оборонных заказов. Разработчик ЗРК "Пэтриот", производитель КР "Томагавк".

      Корпорация Raytheon является одним из крупнейших военно-промышленных объединений мира.

      Raytheon входит в пятерку крупнейших подрядчиков Министерства обороны США и выступает в качестве ведущего американского разработчика и производителя ракетного оружия и радиотехнических систем, включая комплексы ПВО, и считает себя крупнейшим в мире производителем управляемых ракет.

      В настоящее время Raytheon Company представляет собой мощную американскую научно-производственную корпорацию с 72 тыс. сотрудников. Штаб-квартира корпорации находится в Уолтхеме, штат Массачусетс.

      За последние пять лет годовой объем продаж Raytheon вырос более чем на 25%. Этот рост связан прежде всего с увеличением военных расходов США в последнее десятилетие, ростом заказов Пентагона, а также устойчиво растущими экспортными продажами.

      5. BAE Systems, США

      BAE Systems plc — оборонная компания Великобритании. Занимается разработками в области вооружений, информационной безопасности, аэрокосмической сфере.

      Штаб-квартира расположена в Фарнборо, Хэмпшир, Англия. Работа с иностранными заказчиками, в частности с Северной Америкой, ведется через дочернее предприятие BAE Systems Inc.

      Компания основана 30 ноября 1999 г. слиянием двух британских компаний, Marconi Electronic Systems (MES), подразделения по оборонной электронике и строительству кораблей компании General Electric Company plc (GEC), и British Aerospace (BAe) — производителя авиасистем, вооружений и морских систем.

      6. AVIC, Китай

      Крупнейшей среди китайских компаний является AVIC, на долю которой из общего национального объема приходится $20,1 млрд, что ставит ее на шестое место в топ-100.

      Авторы доклада СИПРИ обращают внимание на более высокую степень специализации китайских производителей в какой-то одной области вооружений, в то время как в других странах компании обыкновенно имеют более широкий спектр продукции, охватывающий авиацию, наземные системы и кораблестроение.

      7. General Dynamics, США

      General Dynamics Corporation — американская компания, один из крупнейших мировых производителей военной и аэрокосмической техники.

      Штаб-квартира — в пригороде Вашингтона городе Фоллс-Чёрч.

      Деятельность компании осуществляется в четырех важнейших сегментах: морские системы, боевые системы, информационные системы и технологии, аэрокосмические технологии.

      Помимо самолетов F-16 и подводных лодок, в число знаменитых образцов вооружений, разработанных и выпускавшихся компанией, вошли танк M1 Abrams, бронетранспортер Piranha и др. В настоящее время General Dynamics является головным подрядчиком по одному из двух проектов строительства боевых кораблей прибрежной зоны — LCS.

      8. NORINCO Group, Китай

      NORINCO по факту является крупнейшим в мире производителем наземной техники, а объем ее продаж составляет $17,2 млрд.

      Военная промышленность Китая состоит в основном из 10 материнских компаний и одного научно-исследовательского института.

      Для получения представления о финансовых объемах отрасли авторы доклада выбрали семь из них, являющиеся самыми крупными в своих секторах.

      9. CETC, Китай

      В то время как отправной точкой для СИПРИ здесь были открытые данные о производственной активности этих компаний в 2015-2017 годах, достоверные финансовые данные оказались доступными лишь по AVIC, CETC, NORINCO и CSGC, представляющим три направления в производстве обычных вооружений - аэрокосмическое, электронное и наземной техники.

      10. Airbus Group

      Airbus Group — крупнейшая европейская корпорация аэрокосмической промышленности.

      Официально зарегистрированная в Амстердаме, корпорация имеет штаб-квартиры, расположенные в Париже (Франция) и в Оттобрунне (к югу от Мюнхена в Германии).

      Компания основана 10 июля 2000 г. слиянием немецкой компании Daimler-Benz Aerospace AG, французской Aerospatiale-Matra и испанской CASA.

      Рубрики: Компании

      Метки: рейтинг, SIPRI, оборонные компании

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить