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      Как вспышка коронавируса в Ухане может ударить по экономике Китая?

      09:05Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Вспышка коронавируса в центральном китайском городе Ухань вызвала растущее беспокойство по поводу потенциальных экономических потерь, поскольку город, в котором проживает более 11 млн человек, является важным двигателем роста второй по величине экономики в мире. Об этом пишет South China Morning Post.

      Фото: EPA-EFE/YUAN ZHENG

      Город Ухань фактически изолирован с четверга, транспортное сообщение было приостановлено в попытке сдержать распространение нового типа коронавируса. Это может нанести удар по туристическому сектору и потребительским расходам в период празднования китайского Нового года, когда потребители обычно увеличивают траты на поездки, покупки и развлечения.

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      "Экономический эффект для Китая - и потенциально для других стран - будет значительным, если вирус продолжит распространяться", - говорится в докладе Economist Intelligence Unit (EIU), опубликованном в четверг. Вирус может сократить на 0,5-1 п. п. рост ВВП Китая в этом году, прогнозирует EIU.

      Если вспышка вируса перерастет в эпидемию, рост расходов на здравоохранение ограничит возможности для расходов в других областях, включая инвестиции в инфраструктуру и другие меры стимулирования, направленные на укрепление экономики.

      Экономический эффект для города Ухань, столицы провинции Хубэй, где располагаются штаб-квартиры крупнейших отечественных производителей автомобилей и стали, вероятно, будет неизбежен.

      Рост ВВП города в 2019 г. составил 7,8%, что на 1,7 процентного пункта выше, чем в среднем по стране. В городе работают более 300 из 500 ведущих мировых компаний, в том числе Microsoft, немецкая компания-разработчик программного обеспечения SAP и французский автопроизводитель Groupe PSA.

      Как сообщали "Вести.Экономика", новый тип коронавируса - 2019-nCoV - распространяется пугающими темпами. Количество зараженных только за минувшие выходные выросло на треть. Сейчас их уже более 2700.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, экономика, ВВП, вирус, Ухань, коронавирус

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