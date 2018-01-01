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      Наиболее обремененные долгами провинции Китая столкнутся с еще большими трудностями в 2020 году

      12:10Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Некоторые из наиболее обремененных долгами провинций Китая в 2020 г. окажутся в еще худшем положении, поскольку в их распоряжении остается все меньше денег, пишет South China Morning Post.

      Фото: EPA-EFE/JEROME FAVRE

      По данным Министерства финансов КНР, местные органы власти в прошлом году продали облигации на 4,36 трлн юаней ($630 млрд), что примерно на 6% больше, чем 4,12 трлн юаней в 2018 г. Общая сумма непогашенных долгов местных органов власти к концу 2019 г. составляла 21,31 трлн юаней ($3 трлн).

      Местные органы власти в 2019 г. выплатили 656,7 млрд юаней ($95 млрд) в виде процентов, в то время рост налоговых поступлений замедлился из-за общенационального снижения налогов, направленного на стимулирование экономики.

      Для поддержки экономики также требуется увеличение расходов на инфраструктуру. Между тем, слабые перспективы на рынке недвижимости могут нанести ущерб доходам местных органов власти, из которых 70% приходится на продажу земли, отмечает экономист TS Lombard Рори Грин.

      Используя для сравнения показатели за 2018 г., рассмотрим три провинции с самым высоким отношением долга к ВВП.

      1. Цинхай (отношение долга к ВВП - 61,5%)
      Цинхай - крупная малонаселенная провинция на северо-западе Китая. Общий объем непогашенного долга провинции в 2018 г. составил 176,3 млрд юаней ($25,4 млрд), что является третьим минимальным показателем в Китае. Однако ее отношение долга к ВВП в 61,5% было самым высоким в стране согласно оценкам Moody's.

      2. Гуйчжоу (отношение долга к ВВП - 59,7%)
      Общий непогашенный долг Гуйчжоу, провинции на юго-западе Китая, в 2018 г. составил 883,4 млрд юаней ($127 млрд) после нескольких лет строительного бума.

      ВВП Гуйчжоу в последние несколько лет рос быстрее, чем экономика страны в целом, как и уровень долга. В результате отношение долга к ВВП достигло 59,7%.

      3. Хайнань (отношение долга к ВВП - 40,2%)
      Общий непогашенный долг провинции Хайнань на юге Китая, которая известна своим тропическим климатом и морскими курортами, в 2018 г. составил 194,2 млрд юаней ($28 млрд). Отношение долга к ВВП достигло 40,2%.

      Провинция полагалась на бум на рынке недвижимости в качестве основного источника роста. Но в 2018 г. инвестиции в основной капитал сократились на 12,8% в результате падения продаж жилья и политики, направленной на сдерживание цен на жилье.

      Как сообщали "Вести.Экономика", около двух третей провинций, регионов и муниципалитетов Китая снизили свои целевые показатели роста на 2020 г. по сравнению с прошлым годом.

      По данным источников Reuters, Пекин планирует установить в этом году более низкий целевой показатель роста ВВП страны: около 6% по сравнению с прошлогодним целевым диапазоном 6-6,5%.

      В 2019 г. экономика Китая, вторая по величине в мире, выросла на 6,1%, минимальными темпами с 1990 г.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, ВВП, долг, Хайнань, Гуйчжоу, Цинхай

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