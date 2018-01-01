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      Стихийные бедствия нанесли рекордный экономический ущерб за последнее десятилетие

      15:15Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Ущерб от стихийных бедствий в последнее десятилетие стал максимальным за всю историю наблюдений, пишет South China Morning Post.

      Фото: EPA-EFE/ZALRIAN SAYAT

      В период с 2010 по 2019 гг. стихийные бедствия по всему миру нанесли экономический ущерб в размере $2,98 трлн, что примерно на $1,19 трлн больше, чем в предыдущем десятилетии, сообщил страховой брокер Aon.

      Тропические циклоны нанесли наибольший ущерб с 2000 г., за ними следовали наводнения и землетрясения. Кроме того, опасности, ранее рассматривавшиеся как "вторичные", такие как лесные пожары, наводнения и засуха, стали наносить намного больший ущерб, отметил Стив Боуэн, директор и метеоролог группы прогнозирования последствий Aon.

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      "Научные исследования показывают, что изменение климата будет по-прежнему влиять на все виды погодных явлений и впоследствии оказывать воздействие на все более урбанизированные районы", - добавил он.

      За последнее десятилетие произошло множество разрушительных стихийных бедствий, от землетрясения на Гаити в 2010 г., в результате которого погибло до 316 тыс. человек, до тайфуна "Хайян" на Филиппинах, в результате которого погибло более 7 тыс. человек.

      Азиатско-Тихоокеанский регион понес основной экономический ущерб в последнее десятилетие - $1,3 трлн, или 44% от общего ущерба. Рекордный ущерб в период с 2010 по 2019 гг. также привел к рекордным страховым выплатам, которые достигли $845 млрд.

      Ожидается, что эта тенденция сохранится на фоне роста глобальной миграции и изменения климата.

      Как сообщали "Вести.Экономика", более 11 тыс. ученых со всего мира в прошлом году предупредили, что планета сталкивается с климатической чрезвычайной ситуацией.

      "Климатический кризис тесно связан с чрезмерным потреблением богатого образа жизни. Наиболее богатые страны несут основную ответственность за исторические выбросы парниковых газов и, как правило, имеют наибольшие выбросы на душу населения", - отметили ученые в своем воззвании, опубликованном в журнале BioScience.

      Рубрики: Европа, Ближний Восток, США и Канада, Латинская Америка, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: экономический ущерб, стихийные бедствия, страховые выплаты

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