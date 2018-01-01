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      Как Новый год по лунному календарю влияет на экономику Китая?

      16:14Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Семьи по всему Китаю отпраздновали в пятницу китайский Новый год - праздник, который может оказать большое сезонное влияние на экономику, пишет South China Morning Post.

      Фото: EPA-EFE/ERIK S. LESSER

      Во время праздников семьи традиционно увеличивают расходы на еду, напитки, отдых и развлечения. Китайский Новый год также является самым загруженным периодом для железнодорожных и авиаперевозок, поскольку в это время многие жители Китая отправляются в свои родные города или за границу.

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      Ожидается, что в этом году по железной дороге будет перевезено около 440 млн пассажиров, что на 32,6 млн, или на 8%, больше, чем годом ранее. Пассажиропоток гражданской авиации, согласно прогнозам, достигнет рекордных 79 млн, что на 8,4% больше, чем в прошлом году.

      Однако в этом году ситуацию усложняет вспышка коронавируса. Как сообщали "Вести.Экономика", новый тип коронавируса - 2019-nCoV - распространяется пугающими темпами. Количество зараженных только за минувшие выходные выросло на треть. Сейчас их уже более 2700.

      Ожидается, что вирус окажет влияние на путешествия и туризм, а также может ударить по доходам от розничных продаж и кассовым сборам.

      В период празднования китайского Нового года предприятия практически во всех отраслях будут закрыты на срок от трех до четырех недель, что также повлияет на показатели экономической активности.

      Кроме того, влияние будет оказано на внешнюю торговлю Китая и других стран. Для Южной Кореи и Тайваня экспорт в Китай составляет 25% и 29% их зарубежных продаж соответственно. У них будут собственные, но более короткие выходные по случаю Нового года по лунному календарю, и ожидается, что их показатели экспорта снизятся в марте после перерыва в феврале в Китае, предупреждает TS Lombard.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, экспорт, экономика, туризм, Новый год, вирус

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