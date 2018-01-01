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      Эксперты призывают Китай не спешить с запуском собственной криптовалюты

      13:05Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Эксперты призывают Китай к сотрудничеству с другими странами для регулирования криптовалют, а не к ускорению создания собственного аналога цифровой валюты Facebook - Libra, пишет South China Morning Post.

      Фото: EPA/PETER TREBITSCH

      Продолжаются дебаты о том, должен ли и как центральный банк Китая выпускать собственную цифровую валюту. Между тем, растет озабоченность тем, что популярность Libra может еще больше усилить доминирующую роль доллара США в цифровую эпоху.

      Китайский юань, как ожидается, не будет включен в базовые активы Libra, в то время как Народный банк Китая ограничил использование таких криптовалют, как биткоин, а также, по-видимому, добился прогресса в разработке суверенной цифровой валюты.

      Однако заместитель главы Народного банка Китая Чжу Минь призвал Китай повременить со своим ответом Libra.

      "Я думаю, что крайне важно присоединиться к дискуссиям и принять участие в скоординированном глобальном регулировании Libra", - цитирует Чжу Sina.com.

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      Чжу не одинок в своих призывах к созданию глобальной нормативной базы для регулирования криптовалют.

      Ба Шусонг, бывший исследователь из Исследовательского центра развития Государственного Совета КНР, а ныне главный экономист по Китаю на Гонконгской фондовой бирже, считает, что для мониторинга цифровых валют, таких как Libra, необходима система, контролируемая многосторонним институтом, поскольку они могут изменить глобальную финансовую систему и бросить вызов национальным монетарным властям.

      Как сообщали "Вести.Экономика", ранее в этом месяце ряд центральных банков западных стран, а также Банк Японии и Банк международных расчетов объявили о формировании совместной группы для обсуждения возможного создания собственных криптовалют в качестве платежного средства.

      Соглашение о создании экспертной группы подписали ЕЦБ, центральные банки Великобритании, Канады, Швейцарии, Швеции, Японии, а также БМР. В заявлении ЦБ отмечается, что в рамках группы будут обсуждаться перспективы создания криптовалюты центральных банков (CBDC), а также различные аспекты, связанные с ее использованием, в виде возможности трансграничных платежей, использования различных технологий.

      Рубрики: ЦБ мира, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, Facebook, Libra, криптовалюта, Народный банк Китая, цифровая валюта

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