Сотрудников Deutsche Bank обвиняют в даче взятки советнику королевской семьи Саудовской Аравии

По информации Financial Times, двух бывших сотрудников кредитной организации подозревают в даче взятки за рекомендацию по передаче банку управления контроля над активами королевской семьи.

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Москва, 27 января - "Вести.Экономика".Как сообщает издание, взятки в денежном эквиваленте общим размером $1,1 млн передавались в 2011 и 2012 гг. Кроме того, расплачивались и "борзыми щенками": в ход шли дорогие стажировки и семинары на швейцарском горнолыжном курорте.Сейчас действия предприимчивых сотрудников Deutsche Bank изучает немецкая прокуратура. Расследование же в самом банке проводили еще с 2014 по 2016 гг. Тогда 12 сотрудников лишились бонусных выплат. Bloomberg в банке заявили, что уже приняли меры для того, чтобы подобных нарушений в политике организации больше не было."Это были действия небольшой группы людей, которые действовали в нарушение политики банка, - заявил официальный представитель банка. - Мы зафиксировали это, сами сообщили об этом регулирующим органам и затронутым клиентам, соответствующим образом поработали с отдельными лицами и внесли улучшения, чтобы избежать повторения чего-либо подобного".