ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Сотрудников Deutsche Bank обвиняют в даче взятки советнику королевской семьи Саудовской Аравии

      08:29Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". По информации Financial Times, двух бывших сотрудников кредитной организации подозревают в даче взятки за рекомендацию по передаче банку управления контроля над активами королевской семьи.

      Фото: EPA-EFE

      Как сообщает издание, взятки в денежном эквиваленте общим размером $1,1 млн передавались в 2011 и 2012 гг. Кроме того, расплачивались и "борзыми щенками": в ход шли дорогие стажировки и семинары на швейцарском горнолыжном курорте.

      Сейчас действия предприимчивых сотрудников Deutsche Bank изучает немецкая прокуратура. Расследование же в самом банке проводили еще с 2014 по 2016 гг. Тогда 12 сотрудников лишились бонусных выплат. Bloomberg в банке заявили, что уже приняли меры для того, чтобы подобных нарушений в политике организации больше не было.

      "Это были действия небольшой группы людей, которые действовали в нарушение политики банка, - заявил официальный представитель банка. - Мы зафиксировали это, сами сообщили об этом регулирующим органам и затронутым клиентам, соответствующим образом поработали с отдельными лицами и внесли улучшения, чтобы избежать повторения чего-либо подобного".

      Рубрики: Финансы, Европа

      Метки: Саудовская Аравия, Deutsche Bank, взятки, управление активами, Германия, королевская семья Саудовской Аравии

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить