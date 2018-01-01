Германии придется ответить за слабый экономический рост Европы

Несмотря на большой профицит бюджета, Берлин отказывается прибегать к фискальному стимулированию, которое могло бы поддержать экономику Европы и увеличить число рабочих мест.

Что не так с экономикой блока?

Москва, 27 января - "Вести.Экономика".Председатель Евроcовета Шарль Мишель созывает 20 февраля внеочередной саммит Евросоюза по долгосрочному финансовому плану блока на 2021-2027 гг."После совещаний, проведенных на уровне шерп, я решил созвать специальное заседание Европейского совета, которое начнется 20 февраля 2020 г. Настало время достичь соглашения на нашем уровне по долгосрочному финансовому плану", - говорится в разосланных главам государств и правительств стран ЕС письмах-приглашения.Как отметил Мишель, любая отсрочка в решении этого вопроса "создаст серьезные практические и политические проблемы и поставит под угрозу продолжение текущих программ и политики, а также запуск новых"."Я полностью осознаю, что эти переговоры являются одними из самых сложных, с которыми нам приходится сталкиваться. Но я также убежден, что со здравым смыслом и решимостью мы можем заключить соглашение, которое пойдет на пользу всем европейцам", - отмечает в своем письме председатель Евросовета, подчеркнув, что для достижения такого соглашения всем сторонам необходимо "продемонстрировать дух компромисса"."Я рассчитываю на вашу поддержку в этом отношении", - заявил Мишель.Как отмечает в своей статье для CNBC независимый аналитик Майкл Иванович, бывший старший экономист ОЭСР, международный эксперт в ФРС Нью-Йорка, преподававшим также в Колумбийской школе бизнеса, по замыслу создателей Евросоюза, процесс взаимодействия стран блока, начавшийся несколько десятков лет назад, должен привести к максимальной их интеграции. Однако на деле в ЕС сохраняется явное неравенство: более богатые и успешные соседи не спешат поддерживать тех, у кого дела с финансами, рабочими местами, экономическим ростом обстоят не так хорошо. Это, в частности, касается крупнейшей экономики блока - Германии.Пока единственный, кто пытается разрулить ситуацию - ЕЦБ, отмечает эксперт. Регулятор удерживает на плаву экономику блока с помощью целого пакета мер. Однако проблема в том, что один в поле не воин: денежно-кредитная политика Европейского центробанка лишь один из необходимых пунктов, который должен реализовываться в совокупности с фискальными и структурными мерами.Финансовый баланс ЕС имеет достаточно пространства для маневра: есть возможность компенсировать слабость частного сектора снижением налогов и увеличением государственных расходов. Действительно, дефицит государственного сектора блока в первые три квартала прошлого года составил всего 0,65% ВВП.Однако эти цифры, по сути, пустой звук. Ведь Германия с профицитом бюджета в размере 1,7% ВВП за первые девять месяцев прошлого года отказывается от скоординированной или единой налогово-бюджетной политики блока. При этом Берлин совершенно не смущает то, что ФРГ, находясь в таможенном союзе, явно обходит своих торговых партнеров, имея профицит в €137,4 млрд, что составляет две трети от общего чистого экспорта за период с января по ноябрь прошлого года.Ситуация такова, что Германия и 9 других стран зоны евро со сбалансированным или профицитным бюджетом не хотят снижать налоги или увеличивать государственные расходы для ускорения экономического роста блока, который обеспечил бы рабочие места для 12,3 млн безработных, или 7,5% рабочей силы в зоне евро.При этом страны с высоким бюджетным дефицитом и государственным долгом вынуждены снижать налоги и увеличивать государственные расходы, чтобы обеспечить рабочие места и рост доходов. А тем временем более успешные соседи, такие как Германия и Нидерланды, будут наращивать экспорт, критикуя "расточительных южан".Как решить назревшую проблему, непонятно. Германия выступает против французских предложений об общей фискальной политике, якобы не желая стать жертвой "налоговых злоумышленников".Франция усиливать давление уже не может - Парижу не до этого: страна вступила в период избирательных кампаний, которые завершатся президентскими выборами весной 2022 г.Германия со своей стороны в последние недели задала мировому сообществу много вопросов, но слабый экономический рост и высокий уровень безработицы в остальной Европе не входили в их число.А ведь именно эти вопросы нужно решать в первую очередь. Еще 8 лет назад ЕЦБ, имея в виду Германию, указал на то, что страны еврозоны не должны проводить "политику, которая может нанести экономический ущерб другим".Более того, немецкий философ Юрген Хабермас несколько лет назад предупредил свою страну, что ее европейская политика напоминает "дремлющий вулкан".Однако пока, как отмечает Иванович, у европейцев по крайней мере есть ЕЦБ, который в одиночку делает то, что должны делать политики целого блока стран.