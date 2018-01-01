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      В Японии задержали экс-сотрудника SoftBank по подозрению в шпионаже в пользу России

      09:58Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Японская полиция задержала бывшего сотрудника SoftBank по подозрению в краже конфиденциальной информации у телекоммуникационного гиганта и передаче ее российским чиновникам, сообщает AFP.

      Фото: EPA-EFE/KIYOSHI OTA

      48-летний японец Ютака Араки подозревается в получении конфиденциальной информации с сервера телекоммуникационной компании в феврале прошлого года в нарушение закона Японии о предотвращении недобросовестной конкуренции, говорится в заявлении токийской полиции.

      Власти не назвали компанию, но местные СМИ сообщили, что речь идет о крупном операторе связи SoftBank Corp, подразделении SoftBank Group. Полиция подозревает, что сотрудники российского торгового представительства в Токио были вовлечены в шпионаж, сообщают Jiji Press и другие местные СМИ.

      Агентство Кyodo также сообщило, что правоохранительные органы Японии вызвали на допрос двух сотрудников российского торгпредства, которые подозреваются в причастности к инциденту.

      В посольстве России в Японии выразили сожаление по поводу происходящего.

      "Сожалеем, что японская сторона присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании, - сообщается на странице дипмиссии в Facebook. - Это противоречит согласованной Москвой и Токио линии на создание позитивной атмосферы для налаживания двустороннего сотрудничества и решения непростых вопросов, стоящих на совместной повестке дня".

      В заявлении SoftBank говорится, что компания сотрудничает со следствием и что "никакая информация, которая является строго конфиденциальной, например личная информация клиентов или что-либо, что нарушает тайну связи", не была похищена.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия, Технологии и IT

      Метки: Япония, Россия, SoftBank, шпионаж, Ютака Араки

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