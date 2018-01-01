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      Великобритания намерена упростить въезд мигрантам-ученым

      08:55Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Власти Соединенного Королевства намерены ограничить въезд граждан ЕС после Brexit, но не хотят лишаться притока высококвалифицированных специалистов.

      Фото: interesnosti.com

      Через 5 дней Великобритания покинет состав ЕС: обещанный премьер-министром Борисом Джонсоном Brexit все-таки состоится. При этом ранее глава правительства уже говорил о том, что одной из ключевых проблем в составе Евросоюза он считает практически бесконтрольную миграцию и он намерен положить этому конец. Однако лишать Соединенное Королевство притока высококвалифицированных специалистов на Даунинг-стрит не хотят.

      26 января кабмин Великобритании озвучил свое видение будущей системы миграции. Предполагается, что она будет основана на балльной системе, что позволит части потенциальных мигрантов занять приоритетные позиции. В частности, система Global Talent, которая начнет действовать с 20 февраля, позволит ускорить подачу заявлений для ученых, математиков и исследователей. Правительство заявило, что в ближайшие пять лет оно также инвестирует до £300 млн ($392 млн) в развитие школы высшей математики в стране.

      "Правительство прислушалось к научным кругам, и это важный первый шаг в создании визовой системы, которая нужна нам для привлечения мировых научных талантов", - прокомментировали идею правительства в Лондонском королевском обществе.

      Ранее в воскресенье министр внутренних дел Прити Пател предупредила британские компании, что им придется изменить свой подход к набору персонала после Brexit. "Они слишком полагались на низкую квалификацию и, откровенно говоря, дешевую рабочую силу из ЕС, и мы хотим положить этому конец", - пояснила она в эфире телеканала Sky.

      Между тем, бизнес-сообщество обеспокоено предложенным порогом минимальной заработной платы для мигрантов, которых власти хотят установить на уровне £30.

      В пятницу представители компаний попросили Пател прокомментировать перспективы формирования иммиграционной системы после Brexit. Привыкнув к десятилетиям беспрепятственного перемещения персонала между Великобританией и континентом, они обеспокоены ростом антииммигрантской риторики после голосования по Brexit в 2016 г. Такие отрасли, как строительство, гостиничный бизнес и Национальная служба здравоохранения, особенно рискуют столкнуться с нехваткой квалифицированных иностранных рабочих.

      Рубрики: Европа

      Метки: ЕС, Великобритания, миграция, ученые, Прити Пател, математики, Лондонское королевское общество, Global Talent, высшая математика

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