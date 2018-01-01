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      Добыча нефти в Ливии упала более чем в 4 раза из-за блокады портов

      09:35Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Добыча нефти в Ливии снизилась до 284 тыс. баррелей в день с обычного уровня 1,22 млн из-за блокады портов отгрузки, заявила государственная Национальная нефтяная компания Ливии (National Oil Corporation, NOC).

      18 января Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила чрезвычайное положение в связи с закрытием силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара ряда портов страны для экспорта нефти, сообщали "Вести.Экономика".

      "NOC объявляет о форс-мажоре, после того как ЛНА блокировала экспорт нефти из портов Брега, Рас-эль-Ануф, Харига, Зувейтина и Сидра", - отмечается в заявлении компании.

      В нефтяной корпорации отметили, что частичное прекращение экспорта нефти приведет к сокращению ее добычи на 800 тыс. баррелей в сутки, а также к финансовым убыткам в размере $55 млн ежедневно. До блокады в стране добывалось 1,22 млн баррелей в день, а суммарные потери добычи с 18 января достигли 4,843 млн баррелей.

      "Добыча нефти продолжает падать в результате незаконной блокады: добыча упала до 284,153 тыс. баррелей в день, и необратимые потери для ливийской экономики достигли $318 млн по состоянию на 24 января 2020 г.", - сообщается в заявлении компании.

      Рубрики: Товарные рынки

      Метки: нефтерынок, добыча нефти в Ливии

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