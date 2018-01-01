9 самых дорогих IT-брендов Китая

Эксперты исследовательского института Hurun составили рейтинг самых дорогих брендов цифровых продуктов в 2019 г. в Китае.

9. Tsinghua Tongfang Стоимость бренда : 5 млрд юаней



Tsinghua Tongfang специализируется в области информационной и энергетической и экологической промышленности. Компания в основном занимается компьютерным бизнесом, прикладным информационным бизнесом и бизнесом, связанным с системами цифрового телевидения (ТВ).



Прикладной информационный бизнес компании обеспечивает цифровые городские и промышленные информационные системы, а также системы безопасности, в то время как бизнес цифровых систем телевидения обеспечивает цифровые телевизионные системы, цифровую связь и производство оборудования, а также интернет-приложения.



Для энергетического и экологического бизнеса компания предлагает услуги по защите окружающей среды и энергосбережению. Компания также занимается бизнесом, связанным с научно-техническим парком. : 5 млрд юанейTsinghua Tongfang специализируется в области информационной и энергетической и экологической промышленности. Компания в основном занимается компьютерным бизнесом, прикладным информационным бизнесом и бизнесом, связанным с системами цифрового телевидения (ТВ).Прикладной информационный бизнес компании обеспечивает цифровые городские и промышленные информационные системы, а также системы безопасности, в то время как бизнес цифровых систем телевидения обеспечивает цифровые телевизионные системы, цифровую связь и производство оборудования, а также интернет-приложения.Для энергетического и экологического бизнеса компания предлагает услуги по защите окружающей среды и энергосбережению. Компания также занимается бизнесом, связанным с научно-техническим парком.

8. Great Wall Computer Стоимость бренда : 6 млрд юаней



Greatwall Computer занимается производством, исследованиями и разработками компьютеров. Их бизнес охватывает компьютерные системы и связанные с ними периферийные устройства, компьютерные части ядра, широкополосную сеть, цифровые продукты и расходную электронику.



Кроме того, Greatwall Computer занимается оказанием технической поддержки. Компания была основана 27 мая 1987 г. и имеет штаб-квартиру в Шэньчжэне, Китай. : 6 млрд юанейGreatwall Computer занимается производством, исследованиями и разработками компьютеров. Их бизнес охватывает компьютерные системы и связанные с ними периферийные устройства, компьютерные части ядра, широкополосную сеть, цифровые продукты и расходную электронику.Кроме того, Greatwall Computer занимается оказанием технической поддержки. Компания была основана 27 мая 1987 г. и имеет штаб-квартиру в Шэньчжэне, Китай.

7. Lenovo Стоимость бренда : 12,5 млрд юаней



Lenovo - китайская компания, выпускающая персональные компьютеры и другую электронику. Является одним из крупнейших производителей персональных компьютеров в мире, а также входит в топ-10 по производству мобильных телефонов.



Штаб-квартира компании Lenovo расположена в Пекине, а зарегистрирована компания в Гонконге. Основные исследовательские центры компании расположены в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне, а также в Ямато. : 12,5 млрд юанейLenovo - китайская компания, выпускающая персональные компьютеры и другую электронику. Является одним из крупнейших производителей персональных компьютеров в мире, а также входит в топ-10 по производству мобильных телефонов.Штаб-квартира компании Lenovo расположена в Пекине, а зарегистрирована компания в Гонконге. Основные исследовательские центры компании расположены в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне, а также в Ямато.

6. Vivo Стоимость бренда : 18 млрд юаней



Vivo — китайская компания, являющаяся одним из крупнейших производителей смартфонов в мире. Компания Vivo основана в 2009 г. в Китае.



В 2012 г. компания представила смартфон Vivo X1. С 2014 г. начинается экспансия на зарубежные рынки — Vivo начинает работать в Индии и странах Юго-Восточной Азии.



В 2017 г. Vivo стала официальным спонсором FIFA. В 2019 г. Vivo официально представила первый смартфон нового бренда iQOO. : 18 млрд юанейVivo — китайская компания, являющаяся одним из крупнейших производителей смартфонов в мире. Компания Vivo основана в 2009 г. в Китае.В 2012 г. компания представила смартфон Vivo X1. С 2014 г. начинается экспансия на зарубежные рынки — Vivo начинает работать в Индии и странах Юго-Восточной Азии.В 2017 г. Vivo стала официальным спонсором FIFA. В 2019 г. Vivo официально представила первый смартфон нового бренда iQOO.

5. DJI Стоимость бренда : 20 млрд юаней



DJI Technology Co. — китайская частная компания, производитель мультикоптеров, микроконтроллеров, видеооборудования.



Один из пионеров и лидер рынка беспилотных летательных аппаратов, инноватор на рынке летающих дронов, контроллеров для БПЛА и оборудования для стабилизации видеосъемки. : 20 млрд юанейDJI Technology Co. — китайская частная компания, производитель мультикоптеров, микроконтроллеров, видеооборудования.Один из пионеров и лидер рынка беспилотных летательных аппаратов, инноватор на рынке летающих дронов, контроллеров для БПЛА и оборудования для стабилизации видеосъемки.

4. OPPO Стоимость бренда : 22 млрд юаней



OPPO - китайская компания, производитель потребительской электроники премиум-класса; подразделение корпорации BBK Electronics. Основана в 2004 г.



Бренд зарегистрирован во многих странах мира. В 2008 г. OPPO вышла в сегмент портативной электроники и запустила собственное производство мобильных телефонов.



Подразделение OPPO Digital Inc., находящееся в США, разрабатывает и производит AV-технику. В своей продуктовой линейке OPPO Digital имеет целый ряд Blu-Ray плееров, наушников и усилителей для наушников. : 22 млрд юанейOPPO - китайская компания, производитель потребительской электроники премиум-класса; подразделение корпорации BBK Electronics. Основана в 2004 г.Бренд зарегистрирован во многих странах мира. В 2008 г. OPPO вышла в сегмент портативной электроники и запустила собственное производство мобильных телефонов.Подразделение OPPO Digital Inc., находящееся в США, разрабатывает и производит AV-технику. В своей продуктовой линейке OPPO Digital имеет целый ряд Blu-Ray плееров, наушников и усилителей для наушников.

3. Honor Стоимость бренда : 30 млрд юаней



Honor — это бренд смартфонов, принадлежащий китайской компании Huawei Technologies.



В рамках стратегии двойного бренда Huawei Consumer Business Group Honor предоставляет смартфоны, созданные для молодых потребителей, а также ноутбуки, наушники и прочие аксессуары. : 30 млрд юанейHonor — это бренд смартфонов, принадлежащий китайской компании Huawei Technologies.В рамках стратегии двойного бренда Huawei Consumer Business Group Honor предоставляет смартфоны, созданные для молодых потребителей, а также ноутбуки, наушники и прочие аксессуары.

2. Xiaomi Стоимость бренда : 42,5 млрд юаней



Xiaomi - китайская корпорация, основанная Лэй Цзюнем в 2010 г., занимает четвертое место в мире и четвертое в Китае по объему производства смартфонов.



С 2018 г. является публичной. 24 сентября 2019 г. Xiaomi представила первый в мире смартфон с изогнутым дисплеем, который охватывает практически все устройство, — Mi Mix Alpha.



23 октября 2019 г. компания выпустила "умное" одеяло, которое подстраивается под температуру тела. : 42,5 млрд юанейXiaomi - китайская корпорация, основанная Лэй Цзюнем в 2010 г., занимает четвертое место в мире и четвертое в Китае по объему производства смартфонов.С 2018 г. является публичной. 24 сентября 2019 г. Xiaomi представила первый в мире смартфон с изогнутым дисплеем, который охватывает практически все устройство, — Mi Mix Alpha.23 октября 2019 г. компания выпустила "умное" одеяло, которое подстраивается под температуру тела.

1. Huawei Стоимость бренда : 125 млрд юаней



Huawei - одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана в 1987 г. бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнь Чжэнфэем.



В июле 2019 г. компания представила первый смартфон с поддержкой связи 5G. Модель смартфона получила название Huawei Mate 20 X.



9 августа 2019 г. Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS.



Ежегодно Huawei инвестирует в исследования и разработки не менее 10% от объема подписанных контрактов ($1,26 млрд), оставаясь одним из ведущих предприятий среди компаний всего мира по количеству поданных патентных заявок. : 125 млрд юанейHuawei - одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана в 1987 г. бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнь Чжэнфэем.В июле 2019 г. компания представила первый смартфон с поддержкой связи 5G. Модель смартфона получила название Huawei Mate 20 X.9 августа 2019 г. Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS.Ежегодно Huawei инвестирует в исследования и разработки не менее 10% от объема подписанных контрактов ($1,26 млрд), оставаясь одним из ведущих предприятий среди компаний всего мира по количеству поданных патентных заявок.

Москва, 27 января - "Вести.Экономика".Эти бренды известны во всем мире, а Китай давно стал одним из лидеров данной области.Ниже мы расскажем о 9 самых дорогих цифровых брендах Китая 2019 г.