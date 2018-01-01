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      9 самых дорогих IT-брендов Китая

      10:45Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Эксперты исследовательского института Hurun составили рейтинг самых дорогих брендов цифровых продуктов в 2019 г. в Китае.

      Эти бренды известны во всем мире, а Китай давно стал одним из лидеров данной области.

      Ниже мы расскажем о 9 самых дорогих цифровых брендах Китая 2019 г.

      9. Tsinghua Tongfang

      Стоимость бренда: 5 млрд юаней

      Tsinghua Tongfang специализируется в области информационной и энергетической и экологической промышленности. Компания в основном занимается компьютерным бизнесом, прикладным информационным бизнесом и бизнесом, связанным с системами цифрового телевидения (ТВ).

      Прикладной информационный бизнес компании обеспечивает цифровые городские и промышленные информационные системы, а также системы безопасности, в то время как бизнес цифровых систем телевидения обеспечивает цифровые телевизионные системы, цифровую связь и производство оборудования, а также интернет-приложения.

      Для энергетического и экологического бизнеса компания предлагает услуги по защите окружающей среды и энергосбережению. Компания также занимается бизнесом, связанным с научно-техническим парком.

      8. Great Wall Computer

      Стоимость бренда: 6 млрд юаней

      Greatwall Computer занимается производством, исследованиями и разработками компьютеров. Их бизнес охватывает компьютерные системы и связанные с ними периферийные устройства, компьютерные части ядра, широкополосную сеть, цифровые продукты и расходную электронику.

      Кроме того, Greatwall Computer занимается оказанием технической поддержки. Компания была основана 27 мая 1987 г. и имеет штаб-квартиру в Шэньчжэне, Китай.

      7. Lenovo

      Стоимость бренда: 12,5 млрд юаней

      Lenovo - китайская компания, выпускающая персональные компьютеры и другую электронику. Является одним из крупнейших производителей персональных компьютеров в мире, а также входит в топ-10 по производству мобильных телефонов.

      Штаб-квартира компании Lenovo расположена в Пекине, а зарегистрирована компания в Гонконге. Основные исследовательские центры компании расположены в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне, а также в Ямато.

      6. Vivo

      Стоимость бренда: 18 млрд юаней

      Vivo — китайская компания, являющаяся одним из крупнейших производителей смартфонов в мире. Компания Vivo основана в 2009 г. в Китае.

      В 2012 г. компания представила смартфон Vivo X1. С 2014 г. начинается экспансия на зарубежные рынки — Vivo начинает работать в Индии и странах Юго-Восточной Азии.

      В 2017 г. Vivo стала официальным спонсором FIFA. В 2019 г. Vivo официально представила первый смартфон нового бренда iQOO.

      5. DJI

      Стоимость бренда: 20 млрд юаней

      DJI Technology Co. — китайская частная компания, производитель мультикоптеров, микроконтроллеров, видеооборудования.

      Один из пионеров и лидер рынка беспилотных летательных аппаратов, инноватор на рынке летающих дронов, контроллеров для БПЛА и оборудования для стабилизации видеосъемки.

      4. OPPO

      Стоимость бренда: 22 млрд юаней

      OPPO - китайская компания, производитель потребительской электроники премиум-класса; подразделение корпорации BBK Electronics. Основана в 2004 г.

      Бренд зарегистрирован во многих странах мира. В 2008 г. OPPO вышла в сегмент портативной электроники и запустила собственное производство мобильных телефонов.

      Подразделение OPPO Digital Inc., находящееся в США, разрабатывает и производит AV-технику. В своей продуктовой линейке OPPO Digital имеет целый ряд Blu-Ray плееров, наушников и усилителей для наушников.

      3. Honor

      Стоимость бренда: 30 млрд юаней

      Honor — это бренд смартфонов, принадлежащий китайской компании Huawei Technologies.

      В рамках стратегии двойного бренда Huawei Consumer Business Group Honor предоставляет смартфоны, созданные для молодых потребителей, а также ноутбуки, наушники и прочие аксессуары.

      2. Xiaomi

      Стоимость бренда: 42,5 млрд юаней

      Xiaomi - китайская корпорация, основанная Лэй Цзюнем в 2010 г., занимает четвертое место в мире и четвертое в Китае по объему производства смартфонов.

      С 2018 г. является публичной. 24 сентября 2019 г. Xiaomi представила первый в мире смартфон с изогнутым дисплеем, который охватывает практически все устройство, — Mi Mix Alpha.

      23 октября 2019 г. компания выпустила "умное" одеяло, которое подстраивается под температуру тела.

      1. Huawei

      Стоимость бренда: 125 млрд юаней

      Huawei - одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана в 1987 г. бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнь Чжэнфэем.

      В июле 2019 г. компания представила первый смартфон с поддержкой связи 5G. Модель смартфона получила название Huawei Mate 20 X.

      9 августа 2019 г. Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS.

      Ежегодно Huawei инвестирует в исследования и разработки не менее 10% от объема подписанных контрактов ($1,26 млрд), оставаясь одним из ведущих предприятий среди компаний всего мира по количеству поданных патентных заявок.

      Рубрики: Компании

      Метки: Китай, рейтинг, компании, бренды

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