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      Ситуация в производственном секторе России улучшается третий год подряд

      09:51Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Оценка производственного сектора России в 2019 г. со стороны компаний улучшилась и показала рост третий год подряд благодаря мерам господдержки и снижению административных барьеров, сообщается в исследовании Deloitte и фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР).

      Исследование основывается на данных от 108 компаний из различных отраслей.

      "Восприятие текущего состояния производственного сектора России в целом можно охарактеризовать как положительное. За год показатель баланса вырос на 28 процентных пунктов и составил плюс 42%. Тенденция роста этого показателя продолжается третий год подряд, что свидетельствует об устойчивом улучшении ситуации в производственном секторе по сравнению с 2016 г.", - отмечается в документе.

      Более позитивно оценивают текущее состояние производственного сектора представители компаний с большей долей экспорта в структуре выручки. Более пессимистично на текущее положение дел в отрасли смотрят представители компаний автомобильного сектора и производители промышленного оборудования: доля отрицательных оценок составила 40% и 38%. Напротив, более оптимистично настроены представители предприятий металлургической и химической отраслей, отмечается в исследовании.

      Мнения компаний относительно перспектив развития отрасли улучшились: баланс оценок вернулся к показателям 2017 г. и достиг плюс 23%. Однако за прошедший год несколько выросла доля респондентов, считающих, что ситуация существенно не изменится (на 8 процентных пунктов). Учитывая высокие положительные оценки текущей ситуации, увеличение доли тех, кто считает, что ситуация останется неизменной, свидетельствует о благоприятном положении дел в отрасли, полагают в Deloitte и ЦСР.

      По мнению компаний, основными факторами повышения конкурентоспособности российского производственного сектора являются обеспечение государственной поддержки (29%), ослабление административных барьеров (27%), снижение стоимости сырья (25%), а также профессионализм и доступность персонала (22%). В то же время значимость фактора повышения прозрачности и стабильности нормативно-регулятивной, налоговой и экономической политики за год снизилась в два раза.

      "Компании металлургического сектора уделяют больше внимания необходимости минимизации геополитических рисков (на 7 процентных пунктов выше среднего показателя). Для сферы автомобилестроения более значимыми факторами конкурентоспособности стали ослабление административных барьеров и доступность инструментов привлечения финансирования (на 11 и 7 процентных пунктов выше среднего показателя соответственно)", - сообщается в исследовании, которое цитирует РИА "Новости".

      Рубрики: Статистика

      Метки: промпроизводство, промышленность, промсектор, экономика РФ

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