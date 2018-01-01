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      Обзор рынка: спрос на риск сокращается

      09:42Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". В пятницу высоколиквидные бумаги закрылись разнонаправленно. Развивающиеся рынки в целом оставался под давлением опасений, связанных с распространением коронавируса в Китае, из российских "голубых фишек" минус был зафиксирован по акциям ВТБ (VTBR, -1,0%), "НОВАТЭКа" (NVTK, -0,9%), "Транснефти" (TRNFP, -0,7%), Мосбиржи (MOEX, -0.7%), "Северстали" (CHMF, -0,6%), "Аэрофлота" (AFLT, -0,6%). Тем временем роль защитных сыграли бумаги компаний, ориентированных преимущественно на внутренний спрос. Так, "Магнит" (MGNT) подорожал на 2,5%, МТС (MTSS) – на 2,0%, АФК "Система" (AFKS) – на 1,5%.

      Во втором эшелоне продолжается разнонаправленное изменение цен. Обыкновенные акции ОАК (UNAC) подорожали на 10,1%, "Электроцинка" (ELTZ) – на 6,4%. Тем временем в минусе закрылись "Нижнекамскшина" (NKSH, -3,3%) и "Ставропольэнергосбыт" (STSB, -2,6%).

      Фондовые индексы США понизились на 0,5-0,9%, фьючерсы на индексы США торгуются заметно ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдается углубление коррекции вниз.

      Сегодня в начале торгов вероятно снижение по индексу РТС под влиянием внешнего фона. "Уханьский вирус" остается на первых строчках в лентах новостей (информационная служба Bloomberg сообщает о 80 летальных исходах и более 2700 случаях заражения в КНР), что негативно влияет на готовность инвесторов к принятию риска (на снижение спроса на риск указывают в том числе рост цены золота и сокращение доходности по госдолгу США). В состоянии заметной коррекции остается и рынок энергоносителей: фьючерсы на нефть Brent сегодня утром тестируют отметку $60 за баррель. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение повышения по паре доллар/рубль на фоне увеличения спроса на защитные активы.

      Антон Старцев, CFA,

      ведущий аналитик ИФ "Олма"

      Рубрики: Комментарии

      Метки: торги, обзор, аналитика, комментарии, Олма, Антон Старцев

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