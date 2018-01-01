Гречка в России за год подорожала почти на 50%

Средние цены на гречневую крупу в России в 2019 г. выросли на 45%, в некоторых регионах - почти в два раза, подсчитала IT-компания "Эвотор", входящей в экосистему Сбербанка.

ТАСС.

Москва, 27 января - "Вести.Экономика"."Если в декабре 2018 г. гречневая крупа в среднем по России стоила 47,9 руб. за один килограмм, то в декабре 2019 г. - уже 69,7 руб.", - сообщается в обзоре."Самый сильный рост цен на гречку зафиксирован в Пермском крае - на 91%, на 82% гречка подорожала в Бурятии, Удмуртии, Смоленской области и на Алтае. В некоторых регионах, однако, крупа подешевела: в Еврейской автономной области (минус 12%), Чукотском автономном округе (минус 8%), Ямало-Ненецком (минус 5%) и Ненецком (минус 3%)", - отмечают эксперты.Согласно данным Росстата гречневая крупа за период с 14 по 20 января подорожала на 0,3%, а с начала 2020 г. - на 1,5%.Между тем, положительные рекорды в 2019 г. ставил сахар, где ситуация со средними ценами из-за перепроизводства сахарной свеклы была обратной: аналитики "Эвотора" подсчитали, что за истекший год он подешевел на 19% - с 54,4 руб. за 1 кг в декабре 2018 г. до 44 руб. в декабре 2019 г."Больше всего сахар подешевел в Иркутской области (на 45%), в Чувашии (на 41%) и в Марий Эл (на 40%). Впрочем, в Тамбовской области и в Адыгее средние цены на сахар, наоборот, выросли на 6%", - сообщили в компании.Аналитики проанализировали средние цены на гречневую крупу по данным чеков с 50 тыс. смарт-терминалов, расположенных в магазинах традиционной (несетевой) розницы, сообщило РИА "Новости". При анализе цен учитывался только белый сахар-песок, не принималась в расчет гречневая крупа, продаваемая в пакетиках.