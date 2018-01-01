Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже

Доллар и евро немного выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Фото: Московская биржа

Москва, 27 января - "Вести.Экономика".Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 62,3-62,36 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 62,35 руб. - это на 27,75 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.Курс евро составил 68,76 руб., повысившись на 28 коп. относительно отметки предыдущего закрытия.Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 27,86 коп. до 65,23 руб.Цены на нефть упали более чем на 2% и достигли многомесячных минимумов. Рост числа случаев заболевания новым коронавирусом в Китае усиливает опасения по поводу потенциальных последствий для экономики и спроса на нефть.К 10:01 мск стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 2% и составила $58,67 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 2,1% до $53,04 за баррель.