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      Банки в России за 2 часа сбоя серверов теряют до $300 тысяч

      10:43Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Российские банки могут потерять в среднем $200-300 тыс. из-за сбоя в работе оборудования, например серверов или систем хранения данных, сообщается в исследовании компании Schneider Electric.

      Основа получения прибыли банка сегодня – его IT-ядро, центр обработки данных (ЦОД).

      "Например, минута транзакций по трейдинговым операциям российского банка из топ-20 в среднем стоит $10-20 тыс. У банков из первой пятерки – еще больше. Если какое-то оборудование, например серверы или системы хранения данных, выходит из сервиса, время восстановления, как правило, занимает от 2 часов. То есть банк может потерять из-за этого $200-300 тыс.", - говорится в документе.

      Эксперты также отмечают, что с каждым годом в финсегменте будет появляться все больше решений с интернетом вещей и другими информационными технологиями. Одним из драйверов станет появление сетей 5G: скорость и объем передачи данных вырастут многократно. Основными трендами цифровизации финансовых услуг станут мобильность, кибербезопасность, глубокий анализ больших данных и персонализация предложений для клиентов.

      "Большие данные позволят банкам создавать цифровые профили пользователей и на их основе разрабатывать предложения под каждого из них. Например, клиенты с хорошей кредитной историей будут получать кредит под 15% годовых, в то время как бывшие должники смогут рассчитывать лишь на 35%. Цифровизация придет и в офисы банков: с помощью технологий интернета вещей в них будут создаваться оптимальные условия для сотрудников и клиентов, чтобы повысить производительность первых и лояльность вторых", - сообщается в исследовании, которое цитирует РИА "Новости".

      Рубрики: Финансы

      Метки: транзакции, ЦОД, финансовые потери

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