Российский мультсериал "Лунтик" занял первое место в рейтинге детских телепрограмм в Китае

Российский анимационный сериал "Лунтик и его друзья" производства студии "Мельница" и телеканала "Россия 1" вышел 1 января в эфир на крупнейшем государственном детском канале Китая CCTV Kids и стал лидером рейтинга утренних детских программ.

Москва, 27 января - "Вести.Экономика"."Согласно данным, полученным от Kuyun EYE (pro.eye.kuyun.com, популярная система мониторинга в области телевидения и OTT - прим. ред.), анимационный сериал студии "Мельница" на протяжении трех премьерных недель удерживает первое место в рейтинге утренних детских программ", - ответила студия "Мельница" на запрос РИА "Новости".В Китае покажут 513 серий мультсериала. Соглашение о передаче прав на показ мультсериала китайскому телеканалу заключено при посредничестве компании SPB TV, которая выступила агентом по сделке."Лунтик" стал новым шагом в развитии российско-китайских медиасвязей. За последние годы в Китае показали более десяти российских сериалов. "Совершен настоящий прорыв в области кинопроката - ежегодно идет от пяти до семи российских фильмов. Теперь наступила очередь мультипликации. В Минкомсвязи считают российскую анимацию крайне перспективным экспортным продуктом", - отметил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин."Наш мультфильм идет на китайском государственном телевидении и показывает высокие рейтинги. Наши сериалы проданы во многие страны мира, но российская анимация вошла на эти рынки пока только одной ногой, теперь нужно закрепиться. Сейчас для этого очень благоприятный момент: благодаря повышению качества российского кино и анимации зарубежные телеканалы и цифровые платформы проявляют к нашим проектам более существенный коммерческий интерес, чем ранее. Китай для нас является одним из важнейших стратегических партнеров, и мы надеемся на развитие этого успешного сотрудничества", - подчеркнул продюсер Сергей Сельянов."Китай - наш важнейший партнер и государство с уникальной, богатейшей историей визуальной культуры. И нам особенно приятно, что именно в Китае, стране со столь тонкими изобразительными традициями, дети посмотрят и полюбят "Лунтика", так же как их российские ровесники", - заявил продюсер Антон Златопольский."Компания SPB TV c 2013 г. коммерчески успешно работает с китайскими медиаструктурами. Наши контакты расширялись за счет постоянного участия в работе российско-китайских органах сотрудничества и доверительного отношения со стороны китайских партнеров. Мы рады, что наработанная нами за это время экспертиза и контакты позволили выйти уникальному российскому анимационному продукту на китайский рынок и верим в успех данного начинания", - подчеркнул гендиректор SPB TV Кирилл Филиппов.