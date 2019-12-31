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      Российский мультсериал "Лунтик" занял первое место в рейтинге детских телепрограмм в Китае

      09:53Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Российский анимационный сериал "Лунтик и его друзья" производства студии "Мельница" и телеканала "Россия 1" вышел 1 января в эфир на крупнейшем государственном детском канале Китая CCTV Kids и стал лидером рейтинга утренних детских программ.

      "Согласно данным, полученным от Kuyun EYE (pro.eye.kuyun.com, популярная система мониторинга в области телевидения и OTT - прим. ред.), анимационный сериал студии "Мельница" на протяжении трех премьерных недель удерживает первое место в рейтинге утренних детских программ", - ответила студия "Мельница" на запрос РИА "Новости".

      В Китае покажут 513 серий мультсериала. Соглашение о передаче прав на показ мультсериала китайскому телеканалу заключено при посредничестве компании SPB TV, которая выступила агентом по сделке.

      "Лунтик" стал новым шагом в развитии российско-китайских медиасвязей. За последние годы в Китае показали более десяти российских сериалов. "Совершен настоящий прорыв в области кинопроката - ежегодно идет от пяти до семи российских фильмов. Теперь наступила очередь мультипликации. В Минкомсвязи считают российскую анимацию крайне перспективным экспортным продуктом", - отметил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

      "Наш мультфильм идет на китайском государственном телевидении и показывает высокие рейтинги. Наши сериалы проданы во многие страны мира, но российская анимация вошла на эти рынки пока только одной ногой, теперь нужно закрепиться. Сейчас для этого очень благоприятный момент: благодаря повышению качества российского кино и анимации зарубежные телеканалы и цифровые платформы проявляют к нашим проектам более существенный коммерческий интерес, чем ранее. Китай для нас является одним из важнейших стратегических партнеров, и мы надеемся на развитие этого успешного сотрудничества", - подчеркнул продюсер Сергей Сельянов.

      "Китай - наш важнейший партнер и государство с уникальной, богатейшей историей визуальной культуры. И нам особенно приятно, что именно в Китае, стране со столь тонкими изобразительными традициями, дети посмотрят и полюбят "Лунтика", так же как их российские ровесники", - заявил продюсер Антон Златопольский.

      "Компания SPB TV c 2013 г. коммерчески успешно работает с китайскими медиаструктурами. Наши контакты расширялись за счет постоянного участия в работе российско-китайских органах сотрудничества и доверительного отношения со стороны китайских партнеров. Мы рады, что наработанная нами за это время экспертиза и контакты позволили выйти уникальному российскому анимационному продукту на китайский рынок и верим в успех данного начинания", - подчеркнул гендиректор SPB TV Кирилл Филиппов.

      Рубрики: Сделано в России

      Метки: Китай, телевидение, анимация, мультсериал, "Мельница"

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