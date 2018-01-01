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      Россия отстает от стран-лидеров по внедрению промышленного интернета на 5-10 лет

      10:30Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". В России создают рынок цифровых технологий, но Россия на пять-десять лет отстает от стран-лидеров по внедрению решений на базе промышленного интернета (IIoT), отмечено в исследовании компании Schneider Electric.

      Исследование основано на опросе сотрудников, ответственных за внедрение IIoT-решений в бизнесе. Рынок промышленного интернета вещей быстро развивается. Так, аналитики PwC прогнозируют, что к 2020 г. к сети подключат 50 млрд устройств.

      "Уже сегодня при запуске новых заводов в Европе оборудование нередко дистанционно настраивают аутсорсинговые команды, а после отслеживают его состояние, получая данные из облака. Представить такое в России пока сложно: здесь рынок цифровых технологий только формируется, и эксперты называют некритичное отставание от мировых лидеров по внедрению решений на базе промышленного интернета на пять-десять лет", - отмечает Schneider Electric.

      Среди основных причин отставания - жесткое регулирование, продолжительность принятия нормативов, недостаток отечественных IIoT-решений и консервативный подход к ведению бизнеса.

      Между тем некоторые российские отрасли экономики не уступают странам-лидерам по развитию цифровых технологий. Например, финансово-банковская отрасль, телекоммуникации, информационные технологии. "А в чем-то эти отрасли даже опережают иностранные, что может стать частью предпосылок по лидерству России в будущем", - отмечено в исследовании.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: экономика, интернет, технология, Schneider Electric, норматив

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