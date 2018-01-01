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      "Партия Роста" попросила Мишустина заморозить тарифы естественных монополий на три года

      10:56Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". "Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением заморозить тарифы естественных монополий сроком на три года. Председателем партии является бизнес-омбудсмен Борис Титов.

      "Мы предлагаем применить апробированные на практике решения, уже давшие положительные результаты в других странах, и заморозить тарифы естественных монополий сроком на три года.

      Предлагаем разработать и внедрить систему расчета тарифов на основе методики price cap (устанавливает нормы прибыли для монополий, а также предельные цены и лимиты доходов), как это сделано в большинстве развитых стран", - отмечено в письме Титова на имя Мишустина, сообщает РИА "Новости".

      При модели price cap тариф устанавливают на уровне тарифа прошлого года с поправкой на инфляцию минус фактор Х, где X отражает состояние эффективности производства.

      По мнению Титова, тарифы естественных монополий в России в среднем завышены на 30%.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: правительство, тариф, Борис Титов, естественная монополия, "Партия Роста"

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