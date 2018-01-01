"Партия Роста" попросила Мишустина заморозить тарифы естественных монополий на три года

"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением заморозить тарифы естественных монополий сроком на три года. Председателем партии является бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Москва, 27 января - "Вести.Экономика"."Мы предлагаем применить апробированные на практике решения, уже давшие положительные результаты в других странах, и заморозить тарифы естественных монополий сроком на три года.Предлагаем разработать и внедрить систему расчета тарифов на основе методики price cap (устанавливает нормы прибыли для монополий, а также предельные цены и лимиты доходов), как это сделано в большинстве развитых стран", - отмечено в письме Титова на имя Мишустина, сообщает РИА "Новости".При модели price cap тариф устанавливают на уровне тарифа прошлого года с поправкой на инфляцию минус фактор Х, где X отражает состояние эффективности производства.По мнению Титова, тарифы естественных монополий в России в среднем завышены на 30%.