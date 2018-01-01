Титов предложил Мишустину провести амнистию капитала для малого бизнеса

"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса. Председателем партии является бизнес-омбудсмен Борис Титов.

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Москва, 27 января - "Вести.Экономика".Среди предложений по улучшению состояния экономики и предпринимательства в стране "Партия Роста" считает необходимым "перейти к решительным мерам для выхода из тени и развития МСП, прежде всего производственных", отмечает РИА "Новости"."Провести налоговую амнистию для малого бизнеса. По примеру Казахстана освободить сроком на три года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения", - предлагает "Партия Роста".Кроме того, партия предлагает предоставить предприятиям доступ к дешевому долгосрочному беззалоговому кредитованию, а именно ввести в действие инструмент рефинансирования ЦБ кредитов банков и институтов развития в рамках проектного финансирования под 0% годовых.Амнистия капиталов введена в 2015 г., она предусматривает добровольное декларирование своих активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках. В этом случае на декларанта распространяются гарантии освобождения от административной, налоговой и уголовной ответственности.Первый этап добровольного декларирования продлился с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г., второй - с 1 марта 2018 г. по 28 февраля 2019 г. Третий этап действует с 1 июня 2019 г. по 29 февраля 2020 г.