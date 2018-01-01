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      Титов предложил Мишустину провести амнистию капитала для малого бизнеса

      11:11Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". "Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса. Председателем партии является бизнес-омбудсмен Борис Титов.

      Фото: www.advo24.ru

      Среди предложений по улучшению состояния экономики и предпринимательства в стране "Партия Роста" считает необходимым "перейти к решительным мерам для выхода из тени и развития МСП, прежде всего производственных", отмечает РИА "Новости".

      "Провести налоговую амнистию для малого бизнеса. По примеру Казахстана освободить сроком на три года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения", - предлагает "Партия Роста".

      Кроме того, партия предлагает предоставить предприятиям доступ к дешевому долгосрочному беззалоговому кредитованию, а именно ввести в действие инструмент рефинансирования ЦБ кредитов банков и институтов развития в рамках проектного финансирования под 0% годовых.

      Амнистия капиталов введена в 2015 г., она предусматривает добровольное декларирование своих активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках. В этом случае на декларанта распространяются гарантии освобождения от административной, налоговой и уголовной ответственности.

      Первый этап добровольного декларирования продлился с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г., второй - с 1 марта 2018 г. по 28 февраля 2019 г. Третий этап действует с 1 июня 2019 г. по 29 февраля 2020 г.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: малый бизнес, Михаил Мишустин, Борис Титов, амнистия капиталов, "Партия Роста"

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