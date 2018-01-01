Российские авиакомпании с 27 января только вывозят туристов из КНР

Российские авиакомпании с понедельника выполняют рейсы только по вывозу туристов из КНР, где распространяется коронавирус.

ТАСС

Москва, 27 января - "Вести.Экономика".Крупные туроператоры отменяют все завозные чартерные рейсы на Хайнань, где зафиксирована вспышка коронавируса, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).В Китае сейчас находятся до 7 тыс. организованных российских туристов, включая 5-6 тыс. на Хайнане. По последним данным Госкомитета КНР по делам здравоохранения, за истекшие сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число скончавшихся достигло 80. Число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2794 человек.Российские туроператоры остановили продажу туров в Китай (в том числе на остров Хайнань) после распоряжения "Ростуризма" о наличии обстоятельств, свидетельствующих о возникновении угрозы безопасности туристов, находящихся в Китае, связанной с участившимися случаями заражения новым коронавирусом.Еще два крупных игрока на направлении Хайнань остановят отправку всех туристов, которые приобрели туры на остров, с понедельника, 27 января.Туроператор "Русь Тур", работающий на хайнаньском направлении, объявил о начале досрочного вывоза своих туристов с острова и отмене завозных рейсов.Туроператор TEZ Tour в специальном информационном сообщении уведомил, что "в целях обеспечения безопасности туроператор приостанавливает отправку туристов в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране". Завозные чартерные рейсы отменяются с понедельника, 27 января.Досрочного вывоза своих клиентов с Хайнаня TEZ Tour пока не планирует. "Вывоз туристов по оплаченными заявкам будет осуществляться в плановом режиме согласно расписанию рейсов авиакомпании iFly из КНР в Россию и запланированным датам туров", - сообщил туроператор.Туроператор ANEX Tour, еще один крупный игрок на Хайнане, по линии которого на острове сейчас находятся свыше 2 тыс. туристов из России, останавливает все завозные рейсы на Хайнань с понедельника, 27 января. Как будет осуществляться вывоз туристов ANEX Tour с Хайнаня, станет известно позже.