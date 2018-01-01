Fitch повысило рейтинги Греции, ВВП страны вырос в 2019 году на 2,2%

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Греции в национальной и иностранной валютах с "ВВ-" до "BB", прогноз - "позитивный".

Москва, 27 января - "Вести.Экономика".Краткосрочные РДЭ Греции в обеих валютах подтверждены на уровне "B", а рейтинг странового потолка повышен с "BBB-" до "BBB+", отмечает "Прайм". "Сбалансированность уровня госдолга продолжила улучшаться за счет стабильной политической обстановки, устойчивого роста ВВП и продолжения достижения более высоких бюджетных показателей по сравнению с целевыми", - отмечает агентство.Fitch ожидает ускорения годового роста ВВП страны до 2,5% в 2020-2021 гг. против 2,2% в минувшем году. В 2018 г. ВВП Греции вырос на 1,9%.Накопленный инвестиционный спрос, снижение уровня безработицы, увеличение располагаемого дохода и постепенное снижение первичного профицита бюджета направлены на поддержку внутреннего спроса, подчеркивает Fitch."Позитивный" прогноз отражает ожидания Fitch, что в Греции сохранится политическая стабильность и произойдут изменения после парламентских выборов в июле. Агентство выражает уверенность в том, что уровень государственного долга страны продолжит снижаться.