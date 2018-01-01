ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Китай остается главным потребителем российской нефти через ВСТО

      11:39Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Китай остается главным направлением экспорта российской нефти сорта ESPO по трубопроводу "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО) в порт Козьмино, сообщила "Транснефть".

      ТАСС

      Объем экспорта нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через порт Козьмино по итогам 2019 г. составил 33,2 млн тонн, что на 9,2% выше, чем в 2018 г.

      Одним из ключевых направлений экспорта российской нефти сорта ESPO (ВСТО) остается Китай. На КНР приходится 78% общего объема отгружаемого сырья. Другими направлениями отгрузки углеводородов по итогам минувшего года стали: Япония – 7%, Южная Корея – 6%, Сингапур – 2%, Новая Зеландия – 2%, Малайзия – 2%, США – 1%, Таиланд – 1%, Филиппины – 1%. Ресурсной базой высококачественного сорта ESPO служат месторождения Западной, Центральной и Восточной Сибири.

      8 января 2020 г. был обработан 2500-й танкер с начала ввода нефтепорта Козьмино в эксплуатацию - Southern Glory направился с грузом в Китайскую Народную Республику.

      За все время работы порта – с конца декабря 2009 г. и по состоянию на сегодняшний день - обслужено 2 517 танкеров, экспортировано суммарно 253,1 млн тонн нефти.

      Дата начала реализации проекта ВСТО – апрель 2006 г. Трасса линейной части первой очереди Восточного нефтепровода пролегла по маршруту Тайшет (Иркутская область) – Усть-Кут (Иркутская область) – Ленск (Якутия) – Алдан (Якутия) – Сковородино (Амурская область), и составила 2694 км, а это 984 км трассы по территории Иркутской области, 1458 км – в Якутии, 252 км – в Амурской области. Строительные работы велись в сложнейших условиях: пройдены болота, участки скальных и многолетне-мерзлых грунтов, участки с уклонами более 8 градусов/км. Позади крупные переходы через реки: Уда, Ангара, Лена, Б. Тира, Пеледуй, Нюя, Алдан, Чульман, Иенгра…

      За рекордно короткий срок в рамках ВСТО-1 построено семь нефтеперекачивающих станций (НПС), два крупных железнодорожных терминала. В районе Сковородино, по ответвлению от ВСТО, 15 млн тонн нефти будет поставляться в Китай. В Приморском крае возведен современный порт, способный обслуживать суда дедвейтом от 80 тыс. до 150 тыс. тонн, объем перевалки через который составит до 15 млн тонн в год в рамках первой очереди. Итого мощность трубопроводной системы "Восточная Сибирь – Тихий океан" на первом этапе составила 30 млн тонн нефти в год.

      Рубрики: Товарные рынки

      Метки: Транснефть, ВСТО, поставки нефти в Китай

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить