Китай остается главным потребителем российской нефти через ВСТО

Китай остается главным направлением экспорта российской нефти сорта ESPO по трубопроводу "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО) в порт Козьмино, сообщила "Транснефть".

ТАСС

Москва, 27 января - "Вести.Экономика".Объем экспорта нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через порт Козьмино по итогам 2019 г. составил 33,2 млн тонн, что на 9,2% выше, чем в 2018 г.Одним из ключевых направлений экспорта российской нефти сорта ESPO (ВСТО) остается Китай. На КНР приходится 78% общего объема отгружаемого сырья. Другими направлениями отгрузки углеводородов по итогам минувшего года стали: Япония – 7%, Южная Корея – 6%, Сингапур – 2%, Новая Зеландия – 2%, Малайзия – 2%, США – 1%, Таиланд – 1%, Филиппины – 1%. Ресурсной базой высококачественного сорта ESPO служат месторождения Западной, Центральной и Восточной Сибири.8 января 2020 г. был обработан 2500-й танкер с начала ввода нефтепорта Козьмино в эксплуатацию - Southern Glory направился с грузом в Китайскую Народную Республику.За все время работы порта – с конца декабря 2009 г. и по состоянию на сегодняшний день - обслужено 2 517 танкеров, экспортировано суммарно 253,1 млн тонн нефти.Дата начала реализации проекта ВСТО – апрель 2006 г. Трасса линейной части первой очереди Восточного нефтепровода пролегла по маршруту Тайшет (Иркутская область) – Усть-Кут (Иркутская область) – Ленск (Якутия) – Алдан (Якутия) – Сковородино (Амурская область), и составила 2694 км, а это 984 км трассы по территории Иркутской области, 1458 км – в Якутии, 252 км – в Амурской области. Строительные работы велись в сложнейших условиях: пройдены болота, участки скальных и многолетне-мерзлых грунтов, участки с уклонами более 8 градусов/км. Позади крупные переходы через реки: Уда, Ангара, Лена, Б. Тира, Пеледуй, Нюя, Алдан, Чульман, Иенгра…За рекордно короткий срок в рамках ВСТО-1 построено семь нефтеперекачивающих станций (НПС), два крупных железнодорожных терминала. В районе Сковородино, по ответвлению от ВСТО, 15 млн тонн нефти будет поставляться в Китай. В Приморском крае возведен современный порт, способный обслуживать суда дедвейтом от 80 тыс. до 150 тыс. тонн, объем перевалки через который составит до 15 млн тонн в год в рамках первой очереди. Итого мощность трубопроводной системы "Восточная Сибирь – Тихий океан" на первом этапе составила 30 млн тонн нефти в год.