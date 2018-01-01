Транзит российского газа в Европу через Польшу может быть остановлен

18 мая заканчивается договор на транзит через Польшу по газопроводу "Ямал - Европа", и поскольку "Газпром" до сих пор не представил Польше никаких предложений, продлевать его российская сторона не намерена, сообщило РИА "Новости".

Москва, 27 января - "Вести.Экономика"."Мы готовы к приостановке транзита", - заявил глава польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк. Ранее Польша заключила четыре долгосрочных контракта с на поставку сжиженного природного газа из США в объеме 29 млн т до 2042 г.Прекращение прокачки газа через Польшу снизит поставки в Европу примерно на 30 млрд куб. м. Проектная мощность газопровода "Ямал-Европа" - 32,9 млрд куб. м в год.Это выгодно "Газпрому": будут поддержаны цены, и компания сэкономит на платежах за транзит.В августе прошлого года уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский предупредил, что в новом договоре Варшава резко поднимет тарифы на прокачку."Ямал - Европа" соединяется с OPAL. В сентябре суд ЕС по иску польской компании PGNiG ограничил права "Газпрома" на этот газопровод. Поляки добились того, что российскому газовому холдингу разрешили задействовать только 50% мощности OPAL. Варшава явно рассчитывала, что после этого "Газпром" увеличит прокачку через Польшу.Если польский транзит прекратится, ограничение по OPAL может привести к нехватке газа в странах Центральной Европы, в первую очередь — Чехии. В итоге у Еврокомиссии появится весомый повод восстановить права "Газпрома" в полном объеме.