Глава РАН предупредил о риске глобального распространения коронавируса к марту

Темпы распространения коронавируса могут привести к глобальному масштабу заболевания уже к марту, заявил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Москва, 27 января - "Вести.Экономика"."Заболевание довольно опасно, число заболевших растет в геометрической прогрессии. Тот коэффициент геометрической прогрессии, который фиксируется за счет Китая, если он будет еще в течение месяца, то заболевание может перерасти в глобальную эпидемию", - отметил Сергеев (цитата "Интерфакс").По его мнению, необходимо активное взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), чтобы остановить распространение заболевания.По последним данным Госкомитета КНР по делам здравоохранения, за истекшие сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число удвоилось до 80 за несколько дней.Число пораженных новым коронавирусом менее чем за неделю утроилось в стране и достигло 2794 человек.Как сообщали "Вести.Экономика", российские авиакомпании с 27 января выполняют рейсы только по вывозу туристов из КНР, где распространяется коронавирус.Крупные туроператоры отменяют все завозные чартерные рейсы на Хайнань, где зафиксирована вспышка коронавируса, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).В Китае сейчас находятся до 7 тыс. организованных российских туристов, включая 5-6 тыс. на Хайнане.