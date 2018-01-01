ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Глава РАН предупредил о риске глобального распространения коронавируса к марту

      12:47Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Темпы распространения коронавируса могут привести к глобальному масштабу заболевания уже к марту, заявил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

      "Заболевание довольно опасно, число заболевших растет в геометрической прогрессии. Тот коэффициент геометрической прогрессии, который фиксируется за счет Китая, если он будет еще в течение месяца, то заболевание может перерасти в глобальную эпидемию", - отметил Сергеев (цитата "Интерфакс").

      По его мнению, необходимо активное взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), чтобы остановить распространение заболевания.

      По последним данным Госкомитета КНР по делам здравоохранения, за истекшие сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число удвоилось до 80 за несколько дней.

      Число пораженных новым коронавирусом менее чем за неделю утроилось в стране и достигло 2794 человек.

      Как сообщали "Вести.Экономика", российские авиакомпании с 27 января выполняют рейсы только по вывозу туристов из КНР, где распространяется коронавирус.

      Крупные туроператоры отменяют все завозные чартерные рейсы на Хайнань, где зафиксирована вспышка коронавируса, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

      В Китае сейчас находятся до 7 тыс. организованных российских туристов, включая 5-6 тыс. на Хайнане.

      Рубрики: Фарминдустрия

      Метки: эпидемия, короновирус

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить