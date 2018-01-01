Прогноз: нефть проследит, экстрадирует ли Канада финдиректора Huawei

В ближайшей перспективе сохранится сильное влияние китайских факторов на нефтяной рынок в связи с распространением коронавируса, а также реализацией торгового соглашения с США и судом в Канаде по экстрадиции в Штаты финдиректора Huawei, чреватой усилением конфронтации сторон.

Двойное наказание

Двойственное указание

Москва, 27 января - "Вести.Экономика".На фоне продолжающегося распространения коронавируса в КНР (по последним данным, число заболевших превысило 900 человек, из них 41 скончался) нефтяные цены, стартовавшие на минувшей неделе с уровней выше $65, в субботу регистрировались ниже отметки $61. Внимание рынков сейчас приковано к эпидемии коронавируса в Китае, и в отсутствии позитивного разрешения ситуации цены на нефть будут оставаться под давлением, подчеркнул аналитик по международным рынкам General Invest Михаил Смирнов. По его определению, коронавирус может негативно сказаться как на глобальной экономической активности, так и на авиасообщении из-за запретов на определенные перелеты. При негативном сценарии спрос на нефть способен снизиться на 260 тыс. баррелей в сутки.На сегодня, отметил глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен, сырая нефть марки Brent сдала все позиции, завоеванные после заседания ОПЕК+ 6 декабря. Это событие спровоцировало тяжелую длительную ликвидацию из фондов, покупающих нефть. "Я вижу, что Brent потенциально может достичь важного уровня $60, прежде чем снова сосредоточится на геополитических рисках, поддерживающих рынок к середине 60-х гг.", - сообщил Хансен.При этом аналитики также продолжают спорить о перспективах реализации первой фазы торговой сделки между США и КНР, подписанной в Вашингтоне 15 января.Цены на нефть, оговорил Михаил Смирнов, растут вместе с ростом мировой экономической активности, а последняя сильно зависит от показателей Китая и США. В декабре экспортная активность в КНР показала всплеск: экспорт вырос на 7,6% в годовом выражении впервые с июля 2019 г.Это можно увязать с позитивными ожиданиями подписания первой фазы торговой сделки, но также допустимо предположить, что китайские экспортеры старались обработать максимальное количество заказов до 15 декабря, когда предполагался очередной раунд повышения тарифов. Кроме того, индекс деловой активности в промышленном секторе Китая впервые с 2018 г. продемонстрировал рост выше отметки 50.Традиционно ее превышение считается знаком промышленной экспансии. При этом, прежде чем говорить о второй фазе торгового соглашения, сначала необходимо понаблюдать, насколько успешно стороны выполняют свои обязательств по первой части. Уже имелись прецеденты, когда реализация достигнутых договоренностей между странами шла не по плану, уточнил Смирнов.В первую очередь торговая сделка между США и Китаем была согласована, для того чтобы обеспечить обеим сторонам передышку, констатировал Оле Хансен. По его словам, Китай будет бороться за удовлетворение спроса на растущие закупки продукции американского сельского хозяйства и энергоносители. И если условия первой фазы сделки окажутся невыполненными, шансы на заключение второй части соглашения окажутся очень ограниченными.В то же время стороны внимательно отслеживают замедление экономического роста в самих США, в связи с чем некоторые аналитики уже указали на "существенные" риски рецессии, хотя министр финансов США Стивен Мнучин, выступая на днях на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что темпы роста американской экономики в 2020 г. могут превысить многие прогнозы, в частности из-за позитивного эффекта от торговых сделок и возможного возобновления эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX.Рецессии – при нынешнем состоянии экономики США - не ожидается, подтвердил главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов. Тогда как замедление экономического роста в Штатах, добавил он, продолжится и в этом году, именно вследствие введения пошлин. Большинство из них сохранились, хотя была подписана первая фаза торговой сделки между США и КНР. Более того, от тарифов не планируют отказаться и при подписании второй фазы соглашения.При этом дно замедления, способного оказать негативное влияние на темпы мировой торговли и мирового экономического роста, ожидается к осени, когда президенту США Дональду Трампу предстоят выборы. Впрочем, если бы он хотел скорректировать ситуацию, то пересмотрел бы свою политику в отношении пошлин. В таких условиях а 2020 г. в Штатах ожидается рост на 1,7%. А в следующем году ситуация начнет улучшаться, и возможно повышение темпов роста до 2-2,1%, допустил Девятов. Что же касается анонсированного Трампом снижения налогов на зарплаты, ответил он, то соответствующий эффект будет определяться тем, насколько быстро и в каких объемах реализуют упомянутую меру.Наряду с прочим, на нефтяном рынке также внимательно наблюдают за стартовавшим с 20 января первым этапом судебных слушаний в Канаде по вопросу об экстрадиции в США финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанной в 2018 г. по запросу Вашингтона, со ссылкой на нарушение установленного им режима антииранских санкций. Накануне в канадаском Минюсте сообщили СМИ, что не знают, когда помощник главного судьи Верховного суда провинции Британская Колумбия Хизер Холмс примет решение по ходатайству защиты Мэн Ваньчжоу о соблюдении принципа двойной наказуемости. Но очевидно, что при вынесении вердикта об экстрадиции Мэн Ваньчжоу отношения между США и КНР еще более обострятся.Тогда как последние геополитические события на ближневосточном направлении, где США и Иран обменялись ракетными ударами в начале января, не стали значимым драйвером для долговременного роста цен на нефть, указал Михаил Смирнов. Свидетельством тому, по его определению, послужили и сентябрьские атаки на нефтяную инфраструктуру Saudi Aramco, когда скачок нефтяных цен оказался краткосрочным.Геополитические риски, вероятно, станут постоянной тенденцией в 2020 г., так как Дональд Трамп ведет жесткую игру с Ираном. уточнил Оле Хансен. Однако, заметил он, в отсутствие продолжительного сбоя, реакция рынка, скорее всего, останется достаточно ограниченной. учитывая сильное производство за пределами ОПЕК. Мировой рынок остается переизбыточным, а потому ОПЕК и Россия могут быть вынуждены продлить сокращения до III квартала, оговорил глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank.Участники соглашения ОПЕК+ согласовали дополнительное ограничение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, которое будет иметь силу до следующего заседания в марте 2020 г., напомнил Михаил Смирнов. Хотя де-факто, продолжил он, данное сокращение не является настолько объемным, так как до его принятия в ОПЕК уже добывали на 440 тыс. баррелей в сутки меньше максимально возможного уровня. В то же время риторика ОПЕК о сокращении добычи может оказывать некоторую поддержку ценам на нефть.Однако в перспективе ближайшего полугодия сложно говорить о формировании значительного дефицита. Согласно январскому отчету Международного энергетического агентства (МЭА) предложение нефти в декабре составляло 100,7 млн баррелей в сутки при спросе на уровне 101,1 млн. В 2020 г. МЭА ожидает роста спроса на 1,2 млн баррелей в сутки при увеличении предложения вне ОПЕК на 2,1 млн. Причем, несмотря на замедление динамики роста сланцевой индустрии в США, в феврале МЭА ожидает очередного пика добычи.Рост предложения также может быть обусловлен вводом в строй ряда новых крупных проектов вне ОПЕК: в США, Бразилии, Норвегии и Гайане их одобрили еще до 2014 г., когда бюджеты на разработку и добычу были выше. Но поскольку они стали последними проектами такого рода, то после выхода на полную проектную мощность перспективы дальнейшего роста будут уменьшаться. И, как предполагает Управление энергетической информации Минэнерго США, цены на нефть марки Brent в 2020 г. составят $64,83 за баррель, а в 2021 г. могут достигнуть $67,53 за баррель, рассказал аналитик по международным рынкам General Invest.Статистика по американскому сектору, упомянул Оле Хансен, имеет большое значение, поскольку производится еженедельно и дает представление о рынке со стороны крупнейшего в мире потребителя и переработчика.Кстати, по информации Минэнерго США, за неделю, завершившуюся 17 января, коммерческие запасы нефти в стране уменьшились на 0,4 млн баррелей до 428,1 млн после сокращения на 2,5 млн баррелей в предыдущий период. При этом, по оценке компании Baker Hughes, к 24 января число буровых установок в Штатах увеличилось вторую неделю подряд - на 3 единицы до 676 штук.Наталья Приходко