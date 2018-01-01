ЦБ: мошенничества с ОСАГО в регионах искажают статистику

Банк России начал выпускать показатель рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО в регионах. По данным ЦБ, мошеннические схемы искажают статистику.

Исходя из итоговой суммы баллов регионы делятся на красную, желтую и зеленую зоны.

Москва, 27 января - "Вести.Экономика".Мошеннические действия с ОСАГО приводят к изменению ряда статистически достоверных региональных финансовых и нефинансовых показателей, таких как частота страховых случаев, средняя выплата и скользящий коэффициент выплат, отмечает "Интерфакс".По каждому из показателей, в зависимости от величины отклонения регионального значения от общероссийского в сторону превышения, ЦБ определяет штрафной балл для каждого региона.В высокорисковую (красную) зону к 1 октября 2019 г. попали девять субъектов России: Краснодарский край, Адыгея, Ставропольский край, Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Ингушетия. В этих регионах отмечены критически высокие показатели средней выплаты, числа страховых случаев, а также скользящего коэффициента выплат (отношение страховых выплат к премиям в процентах).При оценке рисков недобросовестных действий используется официальная отчетность, предоставляемая страховщиками в Банк России.Рейтинг убыточности регионов по ОСАГО выпускает и "Российский союз автостраховщиков" (РСА). Этот рейтинг содержит сведения о частоте страховых случаев, размере средней выплаты, соотношении размера судебных выплат к размеру несудебных выплат, размера накладных расходов в суде к размеру основного требования, об увеличении количества договоров, уровне выплат в каждом регионе.