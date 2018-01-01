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      ЦБ: мошенничества с ОСАГО в регионах искажают статистику

      12:50Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Банк России начал выпускать показатель рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО в регионах. По данным ЦБ, мошеннические схемы искажают статистику.

      Мошеннические действия с ОСАГО приводят к изменению ряда статистически достоверных региональных финансовых и нефинансовых показателей, таких как частота страховых случаев, средняя выплата и скользящий коэффициент выплат, отмечает "Интерфакс".

      По каждому из показателей, в зависимости от величины отклонения регионального значения от общероссийского в сторону превышения, ЦБ определяет штрафной балл для каждого региона. Исходя из итоговой суммы баллов регионы делятся на красную, желтую и зеленую зоны.

      В высокорисковую (красную) зону к 1 октября 2019 г. попали девять субъектов России: Краснодарский край, Адыгея, Ставропольский край, Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Ингушетия. В этих регионах отмечены критически высокие показатели средней выплаты, числа страховых случаев, а также скользящего коэффициента выплат (отношение страховых выплат к премиям в процентах).

      При оценке рисков недобросовестных действий используется официальная отчетность, предоставляемая страховщиками в Банк России.

      Рейтинг убыточности регионов по ОСАГО выпускает и "Российский союз автостраховщиков" (РСА). Этот рейтинг содержит сведения о частоте страховых случаев, размере средней выплаты, соотношении размера судебных выплат к размеру несудебных выплат, размера накладных расходов в суде к размеру основного требования, об увеличении количества договоров, уровне выплат в каждом регионе.

      Рубрики: ЦБ РФ, Страхование

      Метки: Банк России, Дагестан, Чечня, РСА, страховщик

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