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      Путин рекомендовал принять до 30 апреля законы о защите капиталовложений

      14:45Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме совместно с правительством до 30 апреля принять законы для формирования механизмов защиты и поощрения капиталовложений, развития инвестиционной деятельности в РФ.

      Опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент, нужно обеспечить улучшение жизни населения. Это - приоритетная задача правительства, заявил Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию.

      "Рекомендовать Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации совместно с правительством Российской Федерации и при участии ведущих общественных объединений предпринимателей обеспечить принятие федеральных законов, направленных на формирование механизмов защиты и поощрения капиталовложений, развитие инвестиционной деятельности в Российской Федерации", - сообщается на сайте президента РФ в перечне поручений по реализации Послания президента Федеральному собранию.

      Сроки исполнения поручения - 30 апреля 2020 г., ответственные - спикер Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

      Рубрики: Президент

      Метки: Владимир Путин, президент РФ, экономика РФ

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