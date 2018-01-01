Путин рекомендовал принять до 30 апреля законы о защите капиталовложений

Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме совместно с правительством до 30 апреля принять законы для формирования механизмов защиты и поощрения капиталовложений, развития инвестиционной деятельности в РФ.

Опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент, нужно обеспечить улучшение жизни населения. Это - приоритетная задача правительства, заявил Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию.

Москва, 27 января - "Вести.Экономика"."Рекомендовать Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации совместно с правительством Российской Федерации и при участии ведущих общественных объединений предпринимателей обеспечить принятие федеральных законов, направленных на формирование механизмов защиты и поощрения капиталовложений, развитие инвестиционной деятельности в Российской Федерации", - сообщается на сайте президента РФ в перечне поручений по реализации Послания президента Федеральному собранию.Сроки исполнения поручения - 30 апреля 2020 г., ответственные - спикер Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.