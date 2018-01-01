Путин поручил правительству продлить действие закона по маткапиталу

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 г., сообщается на сайте пресс-службе главы государства.

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Москва, 27 января - "Вести.Экономика".Президент РФ поручил правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов:а) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих:продление действия норм Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" до 31 декабря 2026 г., обеспечив при этом ежегодную индексацию размера материнского (семейного) капитала;предоставление права на получение материнского (семейного) капитала семьям, в которых начиная с 1 января 2020 г. родился (был усыновлен) первый ребенок, при этом размер этих средств должен составить 466 617 руб., а в случае рождения в таких семьях (усыновления) второго ребенка их размер должен увеличиться на 150 тыс. руб.;предоставление средств материнского (семейного) капитала в размере 616 617 руб. при рождении (усыновлении) начиная с 1 января 2020 г. второго ребенка или последующих детей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 января 2020 г. не возникло.Срок – 15 апреля 2020 г.