ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Путин поручил правительству продлить действие закона по маткапиталу

      16:13Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 г., сообщается на сайте пресс-службе главы государства.

      Фото: ТАСС.

      Президент РФ поручил правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов:

      а) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих:

      продление действия норм Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" до 31 декабря 2026 г., обеспечив при этом ежегодную индексацию размера материнского (семейного) капитала;

      предоставление права на получение материнского (семейного) капитала семьям, в которых начиная с 1 января 2020 г. родился (был усыновлен) первый ребенок, при этом размер этих средств должен составить 466 617 руб., а в случае рождения в таких семьях (усыновления) второго ребенка их размер должен увеличиться на 150 тыс. руб.;

      предоставление средств материнского (семейного) капитала в размере 616 617 руб. при рождении (усыновлении) начиная с 1 января 2020 г. второго ребенка или последующих детей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 января 2020 г. не возникло.

      Срок – 15 апреля 2020 г.

      Рубрики: Президент

      Метки: маткапитал, президент РФ, экономика РФ

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить