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      Работа.ру выяснила, какую зарплату хотели бы получать жители России

      15:25Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". В начале января сервис Работа.ру провел опрос среди 6700 пользователей старше 18 лет из всех регионов России и выяснил, какую зарплату они хотели бы получать.

      Фото: ТАСС.

      В среднем респонденты хотят зарабатывать 92 тыс. руб. каждый месяц, сообщается в исследовании сервиса.

      Уровень желаемых зарплат значительно отличается в зависимости от региона. Например, жители Москвы говорят о 104 тыс. руб. в месяц. В Санкт-Петербурге средняя зарплата составила 102 тыс. руб. Жители Новосибирска хотят зарплату 90 тыс. руб., Ростова-на-Дону — 87 тыс. руб., а Нижнего Новгорода — 70 тыс. руб.

      Значительные различия есть и в желаемых зарплатах мужчин и женщин. В среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 103 тыс. руб., а женщины — 80 тыс. руб. В Москве мужчины в среднем отмечали желаемый заработок в 111 тыс. руб., а женщины — 97 тыс. руб.

      Интересно отметить, что 4% пользователей сервиса Работа.ру со всей страны указали желаемый заработок меньше 30 тыс. руб. При этом на зарплаты от 100 тыс. до 200 тыс. руб. настроено самое большое число респондентов — 26%.

      Рубрики: Статистика

      Метки: экономика РФ, Работа.ру

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