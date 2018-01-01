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      Премьер-министра Украины Гончарука назвали "идиотом", а он назвал чиновников "негодяями и подонками"

      15:50Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Бывший депутат Верховной рады, бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112" назвал премьер-министра страны Алексея Гончарука "сознательным идиотом".

      "Мы находимся в управлении людей без прошлого, без профессии, без планов на будущее на Украине, без знаний и самое главное без совести", - заявил Червоненко, сообщает РИА "Новости". По его словам, население Украины живет хуже, чем во времена президентства Петра Порошенко, а правительство возглавляет "сознательный идиот" без образования и ответственности.

      "К нам относятся, как к нищим, вороватым идиотам. И это показывают нам каждый день", - подчеркнул Червоненко.

      Гончарук попал в центр скандала из-за обнародования текста прослушки совещаний правительства. На YouTube-канале "Как обмануть президента" разместили ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Украины Владимире Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов".

      На фоне скандала Гончарук написал заявление об отставке, однако Зеленский отказался ее принять. Зеленский заявил, что решил дать правительству еще один шанс, а также поставил перед министрами ряд задач.

      Сам Гончарук заявил, что в органах государственной власти работают "негодяи и подонки". "Конечно, мы не всех вычистили, не до всех дотянулись", - отметил Гончарук в эфире канала "Украина 24".

      Гончарук подчеркнул, что большинство таких плохих людей живет в сильном дискомфорте. По его словам, они либо уже потеряли, либо скоро лишатся своих коррупционных схем.

      Гончарук возглавляет украинское правительство с 29 августа 2019 г.

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: Украина, Верховная рада, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук

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