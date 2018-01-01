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      Мишустин поручил провести ревизию выполнения нацпроектов

      15:19Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Глава правительства Михаил Мишустин сохранил формат совещаний с вице-премьерами по понедельникам, введенный его предшественником Дмитрием Медведевым.

      Михаил Мишустин

      Мишустин 27 января провел первое совещание с вице-премьерами, на котором обсуждали вопросы по выполнению задач, поставленных в Послании президента Владимира Путина Федеральному собранию.

      Мишустин поручил вице-премьерам провести ревизию проделанной работы по выполнению нацпроектов, сообщает сайт правительства.

      Медведев в 2012 г. ввел формат еженедельных совещаний с участием вице-премьеров, для того чтобы оперативно обсуждать задачи, которые следует решать в ближайшую неделю, а также вопросы, которые вынесут на рассмотрение правительства.

      Между тем заседания правительства в полном составе будут, как и прежде, проходить по четвергам.

      Второе в этом году заседание правительства намечено на 30 января. Первое заседание состоялось в прошлый вторник поздно вечером сразу после того, как Путин утвердил состав нового правительства.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: правительство, Владимир Путин, нацпроект, Михаил Мишустин, вице-премьер

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