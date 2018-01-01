Мишустин поручил провести ревизию выполнения нацпроектов

Глава правительства Михаил Мишустин сохранил формат совещаний с вице-премьерами по понедельникам, введенный его предшественником Дмитрием Медведевым.

Михаил Мишустин

Мишустин поручил вице-премьерам провести ревизию проделанной работы по выполнению нацпроектов, сообщает сайт правительства.

Между тем заседания правительства в полном составе будут, как и прежде, проходить по четвергам.

Москва, 27 января - "Вести.Экономика".Мишустин 27 января провел первое совещание с вице-премьерами, на котором обсуждали вопросы по выполнению задач, поставленных в Послании президента Владимира Путина Федеральному собранию.Медведев в 2012 г. ввел формат еженедельных совещаний с участием вице-премьеров, для того чтобы оперативно обсуждать задачи, которые следует решать в ближайшую неделю, а также вопросы, которые вынесут на рассмотрение правительства.Второе в этом году заседание правительства намечено на 30 января. Первое заседание состоялось в прошлый вторник поздно вечером сразу после того, как Путин утвердил состав нового правительства.