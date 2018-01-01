ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Brexit: торговые споры о главном

      16:32Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Принятое решение о выходе Великобритании из ЕС - важное событие для мировой экономики, которое вынужденно отошло на второй план в связи с историей вокруг коронавируса из китайского города Ухань, отмечает Олег Абелев, начальник аналитического отдела ИК "РИКОМ-ТРАСТ".

      Олег Абелев, начальник аналитического отдела ИК "РИКОМ-ТРАСТ"

      "Пока рынки активно корректируются в связи опасением резкого снижения спроса на нефть из-за отказа морских и авиационных компаний направлять свои суда и самолеты в Китай, в ЕС происходят не менее важные события. Конечно, речь идет о самом главном из них, а именно о подписании соглашения об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза со стороны главы Европейского совета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

      Это подписание, по сути, означает только одно – процесс Brexit принял необратимый характер, поскольку ранее комитет Европарламента по конституционным вопросам одобрил соглашение об условиях Brexit большинством голосов. Почему стоит считать его необратимым? Потому что на прошлой неделе, в четверг, проект закона об условиях выхода Великобритании из состава ЕС был подписан королевой Елизаветой II и сразу же после этого, согласно условиям британского законодательства, приобрел статус закона. Последним этапом должна стать в ближайшую среду, 29 января, ратификация со стороны Европарламента, которая поставит точку в самой процедуре после обмена документами сразу же после ратификации. После этого юридически 31 января 2020 г. Великобритания покинет Евросоюз. Навсегда ли? Посмотрим…

      Некоторые мысли, которые могут стать ключом к ответу на этот вопрос, попробуем здесь привести. Во-первых, надо напомнить о причинах, по которым Великобритания инициировала вообще процедуру выхода из ЕС. Прежде всего это экономические условия совместной торговли, которые не устраивали британскую сторону еще со времен премьерства Дэвида Кэмерона. Речь идет о невозможности заключения отдельных торговых двусторонних соглашений Британией с другими странами в бытность членом ЕС. Теперь эта ситуация для Британии исключается, поскольку страна сможет в одностороннем режиме, без оглядки, заключать выгодные сделки.

      Во-вторых, Британия получит возможность вести торговые переговоры с использованием собственной тарифной, пошлинной и квотной политик. Теперь все таможенные инструменты, в том числе и при сотрудничестве с другими странами ЕС, могут быть применены, причем в том числе и в качестве механизма давления через угрозы введения высоких тарифов или пошлин для ускорения торговых переговоров.

      В-третьих, страна получает возможность пусть не сразу, но в будущем вести самостоятельную торговую политику, поскольку теперь Британии нет никакой необходимости строго соблюдать торговые правила ЕС.

      Собственная промышленность ряда отраслей (автомобильная, пищевая, легпром) имеют шанс уже в ближайшие годы получить ощутимую поддержку от некоторых мер, которые могут быть направлены в сторону протекционизма. Уже сейчас активно муссируются слухи в различных СМИ о том, что Британия уже в текущем году может ввести пошлины в размере 15-30% на некоторые виды французского сыра, 10-20% — на немецкие автомобили, 5-10% - на некоторые виды испанских и португальских вин и т. д. Понятно, что те европейские страны, чья продукция ранее замещала гипотетическую британскую на рынке Великобритании, вряд ли останутся довольными сложившимся положением вещей и будут всячески пытаться оказывать давление на Брюссель, чтобы избежать снижения объемов экспорта.

      Сейчас на мировых рынках в связи с распространением коронавируса практически нет других факторов, столь же сильно влияющих на котировки, но после стабилизации данной ситуации (а она неизбежно случится) стоит ожидать плавного укрепления курса фунта к евро по двум причинам:

      а) по причине продолжения проведение текущей политики ЕЦБ, направленной на стимулирование объема экспорта из еврозоны, что предполагает плавное ослабление евро к большинству резервных валют (кроме доллара США);

      б) по причине усиления торгового влияния Британии в европейском регионе в силу тех причин, о которых говорилось выше. Банк Англии в последнее время проводит не столь агрессивно-мягкую монетарную политику, что может отразиться в ближайшие месяцы на паре фунт/евро.

      Котировки доллар/фунт

      Источник: investing.com

      В заключение хотелось бы добавить следующее: ясно, что все вышеупомянутые тенденции в британской торговой политике вряд ли будут иметь место уже 1 февраля: практически до конца 2020 г. будет действовать переходный период, в течение которого как Британия, так и страны ЕС будут вести переговоры о дальнейших экономических отношениях. Тем не менее надо понимать, что если со своей стороны Британия попытается нарушить соглашение о Brexit после выхода из ЕС, то ЕС будет вводить санкции против Великобритании, как делает это сейчас против РФ, но только не по политическим, а по экономическим мотивам".

      Рубрики: ЦБ мира

      Метки: ЕС, Великобритания, Евросоюз, промышленность, Brexit, Олег Абелев, торговые пошлины

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить