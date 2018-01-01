Brexit: торговые споры о главном

Принятое решение о выходе Великобритании из ЕС - важное событие для мировой экономики, которое вынужденно отошло на второй план в связи с историей вокруг коронавируса из китайского города Ухань, отмечает Олег Абелев, начальник аналитического отдела ИК "РИКОМ-ТРАСТ".

Олег Абелев, начальник аналитического отдела ИК "РИКОМ-ТРАСТ"

Котировки доллар/фунт

Источник: investing.com

Москва, 27 января - "Вести.Экономика"."Пока рынки активно корректируются в связи опасением резкого снижения спроса на нефть из-за отказа морских и авиационных компаний направлять свои суда и самолеты в Китай, в ЕС происходят не менее важные события. Конечно, речь идет о самом главном из них, а именно о подписании соглашения об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза со стороны главы Европейского совета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.Это подписание, по сути, означает только одно – процесс Brexit принял необратимый характер, поскольку ранее комитет Европарламента по конституционным вопросам одобрил соглашение об условиях Brexit большинством голосов. Почему стоит считать его необратимым? Потому что на прошлой неделе, в четверг, проект закона об условиях выхода Великобритании из состава ЕС был подписан королевой Елизаветой II и сразу же после этого, согласно условиям британского законодательства, приобрел статус закона. Последним этапом должна стать в ближайшую среду, 29 января, ратификация со стороны Европарламента, которая поставит точку в самой процедуре после обмена документами сразу же после ратификации. После этого юридически 31 января 2020 г. Великобритания покинет Евросоюз. Навсегда ли? Посмотрим…Некоторые мысли, которые могут стать ключом к ответу на этот вопрос, попробуем здесь привести. Во-первых, надо напомнить о причинах, по которым Великобритания инициировала вообще процедуру выхода из ЕС. Прежде всего это экономические условия совместной торговли, которые не устраивали британскую сторону еще со времен премьерства Дэвида Кэмерона. Речь идет о невозможности заключения отдельных торговых двусторонних соглашений Британией с другими странами в бытность членом ЕС. Теперь эта ситуация для Британии исключается, поскольку страна сможет в одностороннем режиме, без оглядки, заключать выгодные сделки.Во-вторых, Британия получит возможность вести торговые переговоры с использованием собственной тарифной, пошлинной и квотной политик. Теперь все таможенные инструменты, в том числе и при сотрудничестве с другими странами ЕС, могут быть применены, причем в том числе и в качестве механизма давления через угрозы введения высоких тарифов или пошлин для ускорения торговых переговоров.В-третьих, страна получает возможность пусть не сразу, но в будущем вести самостоятельную торговую политику, поскольку теперь Британии нет никакой необходимости строго соблюдать торговые правила ЕС.Собственная промышленность ряда отраслей (автомобильная, пищевая, легпром) имеют шанс уже в ближайшие годы получить ощутимую поддержку от некоторых мер, которые могут быть направлены в сторону протекционизма. Уже сейчас активно муссируются слухи в различных СМИ о том, что Британия уже в текущем году может ввести пошлины в размере 15-30% на некоторые виды французского сыра, 10-20% — на немецкие автомобили, 5-10% - на некоторые виды испанских и португальских вин и т. д. Понятно, что те европейские страны, чья продукция ранее замещала гипотетическую британскую на рынке Великобритании, вряд ли останутся довольными сложившимся положением вещей и будут всячески пытаться оказывать давление на Брюссель, чтобы избежать снижения объемов экспорта.Сейчас на мировых рынках в связи с распространением коронавируса практически нет других факторов, столь же сильно влияющих на котировки, но после стабилизации данной ситуации (а она неизбежно случится) стоит ожидать плавного укрепления курса фунта к евро по двум причинам:а) по причине продолжения проведение текущей политики ЕЦБ, направленной на стимулирование объема экспорта из еврозоны, что предполагает плавное ослабление евро к большинству резервных валют (кроме доллара США);б) по причине усиления торгового влияния Британии в европейском регионе в силу тех причин, о которых говорилось выше. Банк Англии в последнее время проводит не столь агрессивно-мягкую монетарную политику, что может отразиться в ближайшие месяцы на паре фунт/евро.В заключение хотелось бы добавить следующее: ясно, что все вышеупомянутые тенденции в британской торговой политике вряд ли будут иметь место уже 1 февраля: практически до конца 2020 г. будет действовать переходный период, в течение которого как Британия, так и страны ЕС будут вести переговоры о дальнейших экономических отношениях. Тем не менее надо понимать, что если со своей стороны Британия попытается нарушить соглашение о Brexit после выхода из ЕС, то ЕС будет вводить санкции против Великобритании, как делает это сейчас против РФ, но только не по политическим, а по экономическим мотивам".