Планы Европы по введению углеродного налога могут помешать торговой сделке с США

Европейский союз рассматривает возможность введения налога на выбросы углерода, который ударит по импортерам из стран, не соблюдающих климатические цели. Чиновники из США уже выразили опасения по поводу таких планов, утверждая, что они могут навредить американскому бизнесу.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG