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      Планы Европы по введению углеродного налога могут помешать торговой сделке с США

      17:22Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Европейский союз рассматривает возможность введения налога на выбросы углерода, который ударит по импортерам из стран, не соблюдающих климатические цели. Чиновники из США уже выразили опасения по поводу таких планов, утверждая, что они могут навредить американскому бизнесу.

      Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG

      Новое противостояние может подорвать усилия по достижению торгового соглашения между США и ЕС в этом году, заявили эксперты CNBC.

      Как сообщали "Вести.Экономика", лидеры Европейского союза в конце 2019 г. обязались достичь климатической нейтральности, ликвидировав чистые выбросы углерода к середине этого столетия.

      В рамках этих усилий европейские предприятия должны сократить выбросы CO2. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что бизнес из других стран должен будет предпринять аналогичные действия или столкнуться с налогом на выбросы углерода при продаже своей продукции в Европе.

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      Однако министр торговли США Уилбур Росс заявил Financial Times, что США предпримут меры против ЕС, если действия блока окажутся "протекционистскими".

      ЕС и США на прошлой неделе объявили о возобновлении усилий по переговорам о новом трансатлантическом торговом соглашении до конца 2020 г.

      "США могут выступать против того, что ЕС делает по любому вопросу торговли и регулирования. В этом смысле это может потенциально усложнить переговоры о новой торговой сделке между США и ЕС", - сказал CNBC главный экономист Berenberg Bank Хольгер Шмидинг.

      По словам главного экономиста ING Карстена Бжески, трудно сказать, может ли углеродный налог помешать торговым переговорам, но он "определенно добавит еще один слой (к переговорам)".

      Между США и ЕС продолжаются переговоры по целому ряду торговых вопросов, от субсидий для производителей самолетов до торговых барьеров и планов Франции и других европейских стран ввести налоги на цифровые услуги.

      Президент Франции Эммануэль Макрон согласился отложить сбор цифрового налога до конца 2020 г. Взамен президент США Дональд Трамп пообещал не вводить торговые пошлины на французские товары.

      Рубрики: Европа, США и Канада

      Метки: США, ЕС, Уилбур Росс, торговая сделка, Урсула фон дер Ляйен, углеродный налог

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