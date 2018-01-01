Ставку НДФЛ для нерезидентов снизят с 30% до 13%

Минфин подготовил и направил на согласование в министерства и ведомства законопроект о снижении с 30% до 13% ставки НДФЛ на доходы от трудовой деятельности нерезидентов.

Москва, 27 января - "Вести.Экономика".Соответствующее поручение дал в октябре 2019 г. премьер-министр Дмитрий Медведев. Поправки вносят в ст. 224 Налогового кодекса России.В соответствии с законопроектом из статьи, определяющей ставки НДФЛ для нерезидентов, уберут пункты о доходах нерезидентов, в отношении которых действует ставка 13% (доходы от трудовой деятельности по найму на основании патента, доходы высококвалифицированных специалистов, участников госпрограммы по переселению соотечественников из-за рубежа, членов экипажей судов под флагом России, беженцев), заменив их пунктом "от осуществления трудовой деятельности, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 13%".Таким образом, ставка 13% в отношении доходов от трудовой деятельности нерезидентов устанавливается вне зависимости от категории налогоплательщиков.Изменения означают, что выпадающие доходы бюджета по НДФЛ могут составить 3,8 млрд руб.В случае принятия закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее начала очередного налогового периода по НДФЛ, который составляет один год. То есть новая ставка начнет действовать не ранее 2021 г., отмечает "Интерфакс".Медведев поручил подготовить к 12 марта 2020 г. законопроект, который уравняет ставку НДФЛ для налоговых нерезидентов со ставкой для граждан России на уровне 13%.