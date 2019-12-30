Количество безработных россиян сократилось в 2019 году до 3,473 млн человек

Количество безработных в России сократилось в декабре 2019 г. на 34 тыс. человек и составило 3,473 млн человек, сообщает Росстат.

Москва, 27 января - "Вести.Экономика".При этом уровень безработицы вырос до 4,6%. В частности, уровень безработицы в Санкт-Петербурге составил в октябре-декабре 1,5%, в Москве - 1,5%, Ямало-Ненецком автономном округе - 1,8%, Ханты-Мансийском автономном округе - 2,4%, Московской области - 2,7%.Самый высокий уровень безработицы остается в Ингушетии (26,3%), Чечне (13,6%), Северной Осетии (13,4%), Дагестане (13%), республике Алтай (12,8%), Туве (12%), Кабардино-Балкарии (11%) и Карачаево-Черкесии (10,7%).Среди федеральных округов двузначная безработица в октябре-декабре отмечена только в Северо-Кавказском федеральном округе (11,1%).Затем следуют Дальневосточный федеральный округ (6,3%), Сибирский федеральный округ (5,8%), Южный федеральный округ (5,3%), Уральский и Приволжский федеральные округа (4,1%), Северо-Западный федеральный округ (3,6%).Минимальная безработица отмечена в Центральном федеральном округе - 2,9%.Уровень безработицы среди сельских жителей (6,9%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (3,9%).