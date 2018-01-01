Российские компании увеличат выплаты по внешнему долгу на 14% в I квартале

Чистые выплаты российских компаний по внешнему долгу вырастут на 14% в I квартале 2020 г., сообщил Банк России.

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Москва, 27 января - "Вести.Экономика".Согласно данным макроэкономической статистики в I и II кварталах 2020 г. сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составляет $11,5 млрд и $13,5 млрд.Если исключить внутригрупповые платежи, то чистые выплаты в I квартале 2020 г. могут составить $11,5 млрд (выше на 14%, чем в I квартале 2019 г.) и во II квартале 2020 г. – $13,2 млрд (на 3% ниже II квартала годом ранее). Остаток суммы приходится на внутригрупповые платежи (определенные по 40 российским компаниям из числа крупнейших заемщиков на внешнем рынке).Несколько большие в сравнении с другими рассматриваемыми месяцами чистые выплаты в апреле связаны с плановыми погашениями публичных заимствований в виде еврооблигаций рядом крупных нефинансовых организаций, обладающих, по нашим оценкам, достаточным запасом валютной ликвидности для исполнения долговых обязательств.Проведенный Банком России опрос показывает, что доля внутригрупповых займов в общем объеме выплат по внешним долгам крупных заемщиков в 2020 г. составляет 0% - в январе, 2% - в феврале, 0% - в марте, 7% - в апреле, 0% - в мае и 0% - в июне.