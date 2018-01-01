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      Китай выделяет почти $9 млрд на борьбу с распространением вируса

      16:42Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Министерство финансов КНР и Национальная комиссия здравоохранения выделили 60,33 млрд юаней ($8,74 млрд) на борьбу с распространением вируса, сообщает Reuters.

      Фото: EPA-EFE/YUAN ZHENG

      Число погибших в результате вспышки нового типа коронавируса в понедельник выросло до 81.

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      Правительство продлило новогодние каникулы на три дня до 2 февраля, а многие крупные предприятия закрылись или поручили сотрудникам работать из дома в попытке сдержать распространение вируса.

      Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян будет направлять усилия по борьбе со вспышкой вируса в центральном городе Ухань провинции Хубэй, в то время как местные власти столкнулись с обвинениями общественности в неспособности своевременно отреагировать.

      Мэр города Ухань Чжоу Сянван заявил государственному телеканалу CCTV, что управление в период кризиса в городе было "недостаточно хорошим", и сказал, что готов уйти в отставку.

      Как сообщали "Вести.Экономика", город Ухань, в котором проживает более 11 млн человек, фактически изолирован с четверга. Транспортное сообщение было приостановлено в попытке сдержать распространение нового типа коронавируса.

      Количество смертей от вируса в провинции Хубэй увеличилось до 76, еще пять смертей зафиксировано в других районах Китая.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, Ли Кэцян, вирус, Хубэй, Ухань, коронавирус

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