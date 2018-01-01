АСИ представит новый рейтинг инвестиционной привлекательности регионов на ПМЭФ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) в 2020 г. представит новый рейтинг инвестиционной привлекательности регионов на Петербургском экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня, сообщила во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава АСИ Светлана Чупшева.

Фото: пресс-служба президента РФ.

Москва, 27 января - "Вести.Экономика"."Мы уже сейчас запускаем очередной национальный рейтинг оценки инвестиционного климата субъектов Российской Федерации", - сообщила она.Как пояснила глава АСИ, "сейчас с января проходят по всей стране опросы предпринимателей: как они оценивают изменения, оценка эффективности органов власти с точки зрения создания благоприятного инвестиционного климата": "На Петербургском экономическом форуме уже представим результаты"."Движение есть, мы посмотрели. Вспоминали 2014 г., тогда были сроки получения разрешения на строительство у регионов, которые занимали последние позиции, доходили до двух-трех тысяч дней", - отметила Чупшева."Сегодня самые худшие результаты, я даже не могу сказать, что это худшие, нет, наверное, это очень хороший сегодня результат, абсолютно адекватный по стране – 200 дней. Это значит, что мы просто в десятки раз сократили эти разрывы между регионами и у нас сегодня абсолютно сопоставимые условия для предпринимателей с точки зрения оказания услуг в этой сфере", - заявила Чупшева.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 г., а с 2006 г. проходит под патронатом и при участии президента РФ.За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.Основные мероприятия ПМЭФ-2020 пройдут 3-6 июня 2020 г. в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".