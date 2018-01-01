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      В ЕС предупредили Великобританию о рисках обрыва торговых отношений

      16:56Распечатать

      Фото: Aidan Crawley/EPA-EFE

      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". В Европейском союзе открыто допустили вероятность того, что Брюссель и Лондон могут не успеть заключить торговое соглашение в течение 2020 г.

      Главный переговорщик ЕС по процессу выхода Великобритании из состава блока Мишель Барнье заявил о том, что "статус-кво" и прежние правила в торговле между Лондоном и Брюсселем вскоре исчезнут и стороны рискуют столкнуться с "обрывом, в особенности в торговле".

      Об этом Барнье заявил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. Оба политика в своих выступлениях заявили о том, что Великобританию ждет сложный процесс переговоров с ЕС после выхода из союза.

      В интервью еженедельнику Journal du Dimanche ранее Барнье отметил, что "первый раунд [в процессе выхода Великобритании из ЕС] закончился и нам нужно восстановить все наши отношения". По его словам, у сторон "нет времени, для того чтобы тратить его на пустые заявления".

      До этого в СМИ уже появлялись неофициальные оценки Брюсселя по поводу проблем в переговорах с Великобританией после выхода из ЕС, в частности, как отмечал портал "Вести.Экономика", британские СМИ публиковали аудиозапись переговоров, в ходе которых Мишель Барнье предупредил о рисках затягивания переговоров с Великобританией до 2022 г. В ходе встречи с европейскими депутатами в начале декабря 2019 г. Барнье отметил, что власти ЕС и Великобритания "постараются сделать все, что возможно, но не смогут все сделать за 11 месяцев"

      Официальные заявления со стороны Барнье дают понять, что в ЕС довольно скептически оценивают дальнейшие шансы на сохранение торговых отношений с Лондоном в прежнем виде.

      В этом плане как для властей ЕС, так и для Великобритании формальный процесс выхода из Евросоюза действительно может стать лишь "первым раундом" в длительном процессе переговоров. Проблемы в заключении новых договоренностей с ЕС могут привести к сохранению неопределенности в британской экономики на ближайшие годы.

      Рубрики: Европа

      Метки: ЕС, Ирландия, Великобритания, переговоры, Мишель Барнье, Лео Варадкар

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