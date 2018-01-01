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      Володин призвал развивать торговлю с Ираном и защищать взаимные инвестиции

      17:10Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Россия и Иран в условиях односторонних санкций США должны развивать товарооборот и защищать взаимные инвестиции, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

      Вячеслав Володин

      "В условиях, когда США в нарушение международных норм и правил торговли вводят в отношении наших стран односторонние санкции, требуют от европейских союзников прекратить реализацию взаимных проектов с Ираном и Россией, необходимо создавать условия, в том числе законодательные, для обеспечения стабильного товарооборота, защиты инвестиций", - отметил Володин в Тегеране на заседании российско-иранской межпарламентской комиссии, сообщает РИА "Новости".

      Взаимный товарооборот между Россией и Ираном составил в 2018 г. $1,741 млрд, а в январе-сентябре 2019 г. - $1,589 млрд, напомнил Володин.

      Основу товарооборота между двумя странами составляет сельхозпродукция ($1,283 млрд в январе-сентябре 2019 г., +41,6% в годовом выражении).

      Объем взаиморасчетов между двумя странами в национальных валютах растет. "Если в 2018 г. более половины расчетов с Ираном осуществлялись в евро и только 33,5% в рублях, то в I квартале прошлого года доля рубля в расчетах возросла до 59,2%", - заключил Володин.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Иран, санкции, товарооборот, Тегеран, Вячеслав Володин

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