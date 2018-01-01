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      Рынок США: покупатели больше не справляются

      17:54Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Фьючерсы на американские индексы резко идут вниз. Инвесторы давно не видели подобных просадок. Еще в пятницу индекс S&P 500 потерял 0,9% и сегодня продолжит коррекцию. Заголовки СМИ пестрят сообщениями о распространении коронавируса в Китае. Насколько серьезная ситуация оценить сложно, ВОЗ не объявляла глобальную эпидемию, но явно есть негативный эффект в сфере туризма, вероятно, торговли и других услуг, в тот момент когда начался новый год по лунному календарю.

      Премаркет

      На премаркете на 7% падают котировки владельца сети фастфуда Yum China Holdings, американских казино, имеющих большую выручку в Китае, — Wynn Resorts (-7%), Las Vegas Sands (-6%). Производители электрокаров, Tesla и NIO, которые росли агрессивными темпами в последние месяцы, сегодня дешевеют на 4% и 12% соответственно.

      Тяжеловесы — Apple, Microsoft и Facebook — теряют порядка 1,5-2%. Дорожают акции отдельных представителей фармсектора, в частности биотехнологической Moderna (+4%), которая разрабатывает вакцину для штамма коронавируса, который распространяется из Китая. Цены на нефть падают уже почти на 3%, и продавцы будут активны также в нефтегазовом секторе, в котором у ряда компаний и без того непростое финансовое положение.

      Сезон отчетов

      В настоящий момент из состава S&P 500 отчитались 17% компаний, из них 73% лучше ожиданий по прибыли и 67% по выручке. В настоящий момент ожидается, что падение совокупной прибыли составит 1,9%, что несколько меньше, чем полагалось ранее. Форвардный p/e остается на уровне 18,6, что выше 5– и 10– летнего среднего. На текущей неделе отчитаются Apple, Amazon, Tesla, Microsoft, Facebook, Boeing, GE и др.

      Рынок перегрет

      В технической картине мини-фьючерса на S&P 500 мы наблюдаем разгрузку перекупленности. Он, наконец, стал сближаться с 200-дневной скользящей средней, от которой ранее оторвался на максимальную за два года величину. Цена выходит из трехмесячного восходящего канала, и поддержки сейчас видятся на уровнях 3170, 3090

      График фьючерса S&P 500-mini, таймфрейм дневной

      Альберт Короев, эксперт по фондовым рынкам "БКС Брокер"

      Рубрики: Акции, Комментарии

      Метки: США, Китай, торги, вирус, БКС Брокер, Альберт Короев

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