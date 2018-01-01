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      В Белоруссии назвали потери бюджета от налогового маневра и "грязной" нефти

      18:33Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Поступление экспортных пошлин на нефтепродукты в бюджет Белоруссии в 2019 г. упало на треть из-за налогового маневра в России и приостановки экспорта из-за загрязнения российской нефти. Об этом доложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Юрий Сенько.

      За 2019 г. в республиканский бюджет поступило платежей на сумму свыше 9,065 млрд белорусских руб. (около $4,5 млрд). Это почти на 400 млн бел. руб. (4,2%) меньше, чем в 2018 г. Одна из причин - снижение объемов производства в нефтяной отрасли и вывозных таможенных пошлин за экспорт нефтепродуктов (на 33,2%).

      "Компенсировать издержки, связанные с экспортными пошлинами, которые мы не добрали в том году, смогли путем сбора Br406 млн за счет НДС, акциза, ввозных таможенных пошлин, уплачиваемых физическими лицами. Эта работа велась целенаправленно, чтобы ни одна копейка не была потеряна и все они поступили в доход государства. Работа продолжается, аналогичные задачи стоят и на текущий год", - отметил председатель ГТК, которого цитирует "БелТа".

      В конце апреля 2019 г. в трубопроводную систему "Дружба", по которой нефть из России идет через Белоруссию в Европу, попало загрязненное хлоридами сырье, и прокачку нефти приостановили. В полном объеме поставки по нефтепроводу возобновили 1 июля 2019 г.

      По данным белорусского госконцерна "Белнефтехим", в Белоруссию попали 1,2 млн тонн грязной нефти, которая повредила оборудование на Мозырском НПЗ.

      В 2020 г. пройдет очередной этап налогового маневра в России (изменение акцизов и пошлин для российских нефтекомпаний), и цена нефти для белорусских НПЗ вырастет еще на $17,7 за 1 тонну. По данным "Белнефтехима", цена на нефть для НПЗ страны дорожает последние годы: в 2015-2018 гг. белорусские НПЗ работали в условиях предыдущего этапа налогового маневра. Так, если в 2014 г. нефть для производителей Белоруссии стоила около 50% от мировой цены, то сегодня уже предлагается по цене выше мировых.

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: налоговый маневр, экономика Белоруссии

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