По "Турецкому потоку" поставлен первый миллиард кубометров газа

"Газпром" поставил по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард кубометров газа, сообщил российский газовый концерн.

Москва, 27 января - "Вести.Экономика".Около 54% из этого объема доставлены на турецкий газовый рынок, порядка 46% — на турецко-болгарскую границу.Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 г. 8 января в Стамбуле президенты России и Турции провели торжественную церемонию открытия "Турецкого потока".Общий бюджет строительства "Турецкого потока" оценивается в 7 млрд евро."Турецкий поток" протянулся из России в Турцию по дну Черного моря и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год."Турецкий поток" значительно повысит надежность газоснабжения Турции, а также Южной и Юго-Восточной Европы.Турция — один из крупнейших потребителей российского газа. В настоящее время его поставки в республику осуществляются по газопроводу "Голубой поток" и Трансбалканскому газопроводу.Морской газопровод "Турецкий поток" проходит от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы по дну Черного моря до побережья Турции. Протяженность — более 930 км. Далее укладывается сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами: газ хотят получать Венгрия, Словакия, Сербия, уже получает Болгария.