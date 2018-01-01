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      По "Турецкому потоку" поставлен первый миллиард кубометров газа

      18:56Распечатать
      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". "Газпром" поставил по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард кубометров газа, сообщил российский газовый концерн.

      Около 54% из этого объема доставлены на турецкий газовый рынок, порядка 46% — на турецко-болгарскую границу.

      Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 г. 8 января в Стамбуле президенты России и Турции провели торжественную церемонию открытия "Турецкого потока".

      Общий бюджет строительства "Турецкого потока" оценивается в 7 млрд евро.

      "Турецкий поток" протянулся из России в Турцию по дну Черного моря и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.

      "Турецкий поток" значительно повысит надежность газоснабжения Турции, а также Южной и Юго-Восточной Европы.

      Турция — один из крупнейших потребителей российского газа. В настоящее время его поставки в республику осуществляются по газопроводу "Голубой поток" и Трансбалканскому газопроводу.

      Морской газопровод "Турецкий поток" проходит от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы по дну Черного моря до побережья Турции. Протяженность — более 930 км. Далее укладывается сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами: газ хотят получать Венгрия, Словакия, Сербия, уже получает Болгария.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Газпром, Турецкий поток, поставки газа в Европу

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