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      Мишустин поручил подготовить меры для противодействия распространению коронавируса в России

      19:21Распечатать

      Фото: Пресс-служба Правительства РФ

      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Правительству РФ поручено подготовить специальный штаб для экстренного взаимодействия министерств по данному вопросу, Роспотребнадзор обязали разработать план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

      Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания в понедельник, 27 января, сделал ряд поручений в связи с рисками распространения данного заболевания на территорию страны.

      Было отмечено, что по состоянию на сегодняшний день в России не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией, однако для дальнейшего предупреждения ее распространении правительство принимает ряд экстренных мер. В частности, Михаил Мишустин поручил создать оперативный штаб, в который войдут представители МЧС, МВД, Минпромторга, а также ряд других профильных ведомств.

      Мишустин также Роспотребнадзору поручил в двухдневный срок подготовить план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

      Еще одним поручением премьера в ходе данного совещания стало обязательство назначенных ответственных лиц и профильных органов по информированию президента России о результатах наблюдения ситуации в связи с коронавирусом.

      В проведенном совещании, как отмечается, участвовали руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьер Татьяна Голикова, министр транспорта Евгений Дитрих, министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, а также генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: МВД, МЧС, Михаил Мишустин, коронавирус

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