ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Саудовская Аравия заявила о запрете посещения страны для израильтян

      27.01 21:56Распечатать

      Фото: Alexander Becher/EPA-EFE

      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Между Эль-Риядом и Тель-Авивом разгорелся дипломатический скандал после официального разрешения гражданам Израиля на ограниченное посещение Саудовской Аравии.

      Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд в интервью телеканалу CNN заявил о том, что израильтяне не могут въезжать на территорию Саудовской Аравии по паспортам Израиля. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на комментарии чиновников.

      По его словам, политика Саудовской Аравии "остается прежней". Он добавил, что у Саудовской Аравии нет официальных отношений с Израилем и владельцы израильских паспортов "не могут посещать королевство в настоящее время". Чиновник также отметил, что отношение арабских стран к Израилю на Ближнем Востоке может измениться после подписания мирного договора между Израилем и Палестиной.

      Днем ранее издание Jerusalem Post сообщило о заявлении главы МВД Израиля Арье Дери, согласно которому власти Израиля якобы приняли решение разрешить израильтянам посещать Саудовской Аравии в религиозных целях, а также в целях бизнеса на срок до 9 дней.

      Рубрики: Ближний Восток

      Метки: Саудовская Аравия, Палестина, Израиль

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить