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      Движение "Талибан" взяло ответственность за уничтожение военного самолета США

      20:38Распечатать

      Фото: Pajhwok Afghan News

      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Исламистская группировка "Талибан" (запрещена в РФ) сбила в Афганистане самолет ВВС США, выполнявший роль воздушного узла связи и ретранслятора.

      По данным агентства Pajhwok Afghan News, в "Талибане" опубликовали сообщение о сбитии самолета в афганской провинции Газни, заявив также о гибели ряда американских военнослужащих. Один из репортеров информационного агентства также опубликовал фото ряда обгоревших документов с места крушения самолета.

      Эксперты отметили, что речь идет о самолете ВВС США Bombardier E-11A с серийным номером '11-9358', об этом в частности, заявил эксперт научный сотрудник британского Международного института стратегических исследований (IISS) Джозеф Демпси.

      По данным Центрального командование ВВС США, самолеты E-11A выполняли разведывательные операции в Афганистана с аэропорта в Кандагаре.

      Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Гольдфейн признал потерю данного самолета в Афганистане, отвечая на вопросы журналистов, не уточнив при этом количество жертв. Для США данная катастрофа является одной из самых крупных за последние годы в ходе длительной войны в Афганистане.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: война, Талибан, ВВС США

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