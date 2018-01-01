Коронавирус давит на акции Apple

Распространяющийся коронавирус продолжил давление на котировки американских компаний, получающих высокие доходы в Китае. В их числе Apple, которая производит большую часть своей продукции в Китае и считает его ключевым рынком.

Москва, 27 января - "Вести.Экономика".На Китай, Тайвань и Гонконг пришлось 16,7% совокупного дохода Apple за 2019 финансовый год. К другим крупным брендам с высоким уровнем зависимости дохода от Китая относятся розничные компании, ресторанные бренды и отели, включая Estee Lauder, Nike, Marriott, McDonalds и Starbucks.Китай также ввел ограничения на поездки во время Нового года по лунному календарю, который является одним из главных праздников, когда принято дарить подарки, что может замедлить продажи продуктов Apple.Тем не менее некоторые аналитики полагают, что китайские потребители уже купили подарки, до того как начались ограничения на поездки. Аналитик Дэниэл Айвс сказал в понедельник, что Apple не снижала цены и не вводила специальные акции в честь праздника, как в предыдущие годы, что, по его словам, является признаком высокого спроса.Скоро Apple отчитается по результатам IV квартала. Корпорация рассчитывает на уверенный рост EPS почти на 8% за счет сильных продаж новых моделей iPhone 11, наушников AirPods и часов Apple Watch. К тому же компания работает над повышением сервисной выручки, что способствует росту ее оценки за счет дальнейшего улучшения прибыльности. Создание собственной стриминговой платформы Apple TV+ радует инвесторов, однако его будущее пока остается неясным.Apple в настоящее время оценивается в $1,4 трлн, находясь в компании Microsoft, Alphabet и Saudi Aramco, оценка которых также превышает $1 трлн. Aramco стала первой компанией, пробившей отметку $2 трлн капитализации в декабре после проведения рекордного по своим размерам IPO, но с тех пор ее цена акций опустилась ниже исторического уровня.Прошедший 2019 г. был определенно хорошим временем для Apple, в основном благодаря популярности наушников и вовлеченности в бренд, которую имеет почти каждый пользователь Apple. Несмотря на многие попытки со стороны конкурирующих технологических компаний, которые пытались выпустить аналогичные наушники, Apple по-прежнему лидирует. Данные о продажах Apple также доказывают, что запуск этого продукта имел большой успех.По подсчетам аналитика Кевина Руке, AirPods, выпущенные в 2016 г., делают выручки больше Adobe, Nvidia и чуть меньше Uber. Apple продала около 60 млн единиц в 2019 г. После этого компания представила более дорогие AirPods Pro за $250. В конечном итоге, по оценкам эксперта, выручка AirPods в 2019 г. составила около $12 млрд.С точки зрения доходов, эксперт предполагает, что беспроводные наушники по объему выручки могут обогнать Uber в этом году. AirPods стали хитом продаж Apple в сезон праздничных покупок. Наушники в дефиците, поэтому "яблочная" компания уже попросила производителя наушников — компанию Luxshare Precision — удвоить производство. В результате ценные бумаги Luxshare Precision и Goertek, другой компании, причастной к производству AirPods, подскочили в цене.Но, вероятнее всего, таким образом проблема не решится. Отсюда появились слухи, что партнер Apple откроет новый завод, где и будут производиться беспроводные наушники. Согласно предварительным данным прибыль Apple от производства AirPods в 2019 г. составит $6 млрд. В следующем году, вероятно, этот показатель увеличится вдвое.Как отмечают в IDC, наушники стали новым продуктом для рынка носимых устройств. Начался тренд с того момента, когда несколько производителей убрали разъем для наушников со своих смартфонов, что привело к переходу на беспроводные наушники. Затем продолжилось использование наушников, включающих дополнительные функции, которые расширяют возможности звучания. Затем стали выпускаться наушники разных форм-факторов – от классических вариантов до беспроводных наушников-вкладышей. Наконец, цены на устройства значительно снизились, а некоторые достигли уровня ниже $20. Все это и позволило наушникам занять более половины объема поставок носимых устройств.Драйвером рынка носимых устройств в целом аналитики называют рост числа "умных" помощников дома и на телефоне. Благодаря множеству форм-факторов и наличию "умных" помощников рынок носимых устройств постепенно превращается в категорию устройств массового рынка, а не в категорию товаров для здоровья и фитнеса, уверены эксперты.Лидером рынка стала Apple, и, по мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе снижение цен на часы Apple Watch Series 3, а также запуск AirPods Pro позволят Apple сохранить доминирующую позицию на рынке.Если предположить, что оценка Citi за праздничный квартал в размере $10 млрд близка к правильной, то Apple может сообщить о продажах носимых устройств и аксессуаров на сумму около $27 млрд за весь 2019 календарный год. (Мы получим точный ответ, когда Apple сообщит о доходах 28 января.)Стратегия компании Apple в отношении носимых устройств также очень похожа на тактику в сервисном бизнесе. Несмотря на то что продажи iPhone больше не растут, все еще есть около 1 млрд iPhone в использовании по всему миру сегодня. Это миллиард возможностей выжать больше денег из каждого пользователя, продавая им полезный аксессуар, привязанный к iPhone, который у них уже есть. Для бизнеса по продаже аксессуаров Apple еще много места.Эта стратегия работает, только если аксессуары Apple достаточно хороши, чтобы оправдать расходы в $159 (стартовая цена на AirPods) или на iPhone стоимостью $1 тыс. Но AirPods и Apple Watch пользуются огромным успехом и предлагают лучшую привязку к экосистеме Apple, чем любая другая цифровая услуга компании.И хотя технически вы можете использовать AirPods с телефоном на платформе Android, лучший опыт вы получите на iPhone, увеличивая шансы того, что люди продолжат обновлять свои айфоны. Если услуги Apple были ключевой темой для компании на протяжении 2018 и 2019 гг., то в этом году аналитики прогнозируют смещения акцента в сторону носимых устройств.