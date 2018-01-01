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      Мировые рынки продолжили снижение на опасениях из-за коронавируса

      27.01 23:20Распечатать

      Фото: Justin Lane/EPA-EFE

      Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Основные фондовые индексы страны Азии, Европы и других регионов, а также сырьевые активы продолжают демонстрировать заметную негативную динамику из-за опасений дальнейшего распространения вируса из Китая.

      Индекс Nikkei 225 в понедельник, 27 января, упал на 2% до отметки 23 343 пункта, китайский Shanghai Composite снизился на 2,75% до 2976 пунктов.

      В России индекс Мосбиржи потерял 1,9%, завершив сессию на уровне 3085 пунктов, индекс РТС упал на 3,6% до 1541 пункта.

      Британский FTSE 100 упал на 2,3% до 7412 пунктов, немецкий DAX опустился на 2,7% до 13200 пунктов, французский CAC 40 также снизился на 2,7%, завершив сессию на уровне 5863 пункта.

      В США было также отмечено сохранение негативных настроений на фондовых площадках. Индекс Dow Jones снижался на 1,6% до отметки 28535 пунктов, S&P 500 упал на 1,5% до 3243 пунктов, NASDAQ снизился на 1,9% до 9139 пунктов.

      Из-за опасений распространения самого коронавируса под давлением оказались акции многих сырьевых компаний. Падение котировок нефти, а также снижение акций многих компаний горнодобывающего сектора вызваны ожиданиями снижения спроса на данные активы в Китае и других странах.

      Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте на Межконтинентальной бирже (ICE) в Лондоне снизились на 2,5% до отметки $59,18 за баррель. Для Brent это минимальный уровень с октябрь 2019 г.

      Фьючерсы на нефть сорта WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже упали на 1,9% до уровня $53,14 за баррель. По данным компании FactSet, это также минимальное значение для данного сорта нефти с октября прошлого года.

      Кроме того, инвесторы также опасаются снижения потребления предметов роскоши со стороны китайского населения, что привело к падению акций в пределах 2,5-4,8% таких компаний, как Burberry Group, Christian Dior, Gucci, Kering, LVMH, Moncler Hermes, Richemont и ряда других.

      Поводом для сохранения опасений относительно дальнейшего распространения вируса в ближайшей перспективе является наступление китайского Нового года (в ночь с 25 на 26 января – прим. ред.) и новогодние праздники, которые продлятся до 10 февраля. В новогодние праздники граждане КНР, как и жители многих других стран мира, отправляются в путешествия как по своей стране, так и в поездки по другим странам мира.

      Рубрики: Акции

      Метки: нефть, Китай, акции, опасения, коронавирус

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